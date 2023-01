Ny plan for kystby: Mere plads til handelsliv

VORUPØR:Nye behov kræver nye planer. Også i Vorupør, hvor ny planlægning vil gøre det muligt dels at imødekomme forespørgsler om at etablere nye butikker, dels at sikre mulighed for at imødekomme Meny's ønske om at udvide den nuværende dagligvareforretning, som i dag ligger i den østlige del af det område, som nu defineres som bymidten i Vorupør.

I en ny analyse af mulighederne for at udvikle detailhandlen i Vorupør defineres bymidten som området på begge sidder af Vesterhavsgade fra landingspladsen til umiddelbart øst for den eksisterende p-plads på hjørnet af Vesterhavsgade og Grønkærvej.

Ved at udvide "bymidten" med et areal nord for Vesterhavsgade på den 400 meter lange strækning mellem p-pladsen og Klemsvej kan der skabes mere plads. "Udvidelsen af bymidten vil i givet fald omfatte ca. 400 meter langs Vesterhavsgade og være af forholdsvis begrænset omfang, når udvidelsen ses i relation til den eksisterende bymidtes udstrækning på knap 1400 meter", fremgår det af af analysen.

Analysen vurderer det "mere oplagt at udvide Nr. Vorupør bymidte indefra og ud for at inddrage nyt areal langs Vesterhavsgade i Nr. Vorupør bymidte, hvor byen ikke er så tæt bebygget, for på den vis at holde noget biltrafik ude af de helt centrale dele af byen".

Thisted Kommune forventer inden længe at begynde arbejdet med at ændre kommuneplanen og starte ny planlægning for området omkring den eksisterende Meny-forretning, fremgår det af dagsordenen til næste uges møde i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. Her er analysen af mulighederne for at udvikle detailhandlen i Vorupør et af punkterne på dagsordenen.

Analysen viser, at at der i dag er 16 butikker i Vorupørs nuværende bymidte. Fire er dagligvarebutikker, seks er beklædningsbutikker og seks handler med øvrige udvalgsvarer.

Herudover beskriver analysen andre "kundeorienterede serviceerhverv og byfunktioner" i og omkring bymidten. Det er 15 restaurationer som spisesteder, cafeer, iskiosker mv., samt 13 andre "kundeorienterede serviceerhverv" som frisør, kulturtilbud, herunder Nordsø Akvariet og Nationalparkcenter Thy, feriehusudlejningsbureauer samt overnatningssteder.

Butikkerne i Vorupør betjener et opland, hvor der bor 805 borgere, fremgår det af analysen. Deres helårsforbrug er opgjort til 22 mio. kroner til dagligvarer og cirka 14 mio. kroner til udvalgsvarer. Ud over beboerne i helårsboligerne er der i oplandet 1220 sommerhuse som på årsbasis genererer 535.235 personovernatninger.

Fastboende og feriegæster i Vorupørs opland har i følge analysen et årligt forbrug på dagligvarer på godt 110 mio. kroner samt 60 mio. kroner på udvalgsvarer.