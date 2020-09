Ny plan for Nationalpark Thy: Mange interesser er i spil

I området ved Possø i Hvidbjerg Plantage er der ryddet træer og kastet grøfter til for at genskabe områdets oprindelige natur. Men er det rigtigt at fjerne nåletræer og dække gamle grøfter, som er kulturspor, lød nogle af spørgsmålene, da ideoplægget til en ny nationalparkplan blev præsenteret.Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen