Ny plastfabrik åbnet med snoreklip

Plastkoncernen Salling Plast har netop markeret åbningen af nye produktionsfaciliteter i Hurup, som blandt producerer produkter rettet mod aquasektoren. Koncernens hovedkontor er ligeledes rykket ind i det nordvestjyske, hvor blandt andre Thisted Kommunes borgmester Ulla Vestergaard og administrerende direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup deltog.

Over 200 gæster fik lejlighed til at se og høre om de nye lokaliteter og maskiner hos Salling Plast i Hurup Thy, da plastkoncernen havde inviteret til officiel åbning af deres nye fabrik og hovedkontor. Gæsterne kunne ligeledes se produkter fra den nye produktion samt produkter til energi og industri fra Salling Plasts øvrige produktionssteder i Ranum og Belarus.

Der var taler fra borgmester i Thisted Kommune Ulla Vestergaard (S), administrerende direktør i Plastindustrien Thomas Drustrup, administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S Franz Cuculiza samt fra administrerende direktør i Salling Plast Geert Skovsgaard, der klippede snoren til den nye fabrik sammen med Thomas Drustrup.

Flere af talerne fremhævede, at netop effektiviseringen og automatiseringen af produktionen er nogle af de vigtigste parametre for at opnå en grønnere og mere effektiv produktion, hvor ressourceforbruget minimeres.

Med udvidelsen af produktionen fokuserer Salling Plast deres aktiviteter indenfor aqua-segmentet i den nye fabrik i Hurup. Åbningen af den nye fabrik giver desuden Salling Plast yderligere plads, som gør det muligt at håndtere større projekter, da produkter til hele etaper af projekter kan produceres, samles og mærkes for at optimere logistikken til de sites, hvor de skal anvendes.

Salling Plast A/S beskæftiger i dag 130 medarbejdere fordelt på hovedsædet i Hurup og produktionsanlæg i henholdsvis Ranum og Orsha i Belarus.