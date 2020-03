Ny portal for takeaway i Thy og på Mors

THY-MORS:En ny takeaway-portal er nu i luften for Thy og Mors, så man lettere kan se de forskellige takeaway-muligheder, der skyder op rundt omkring i lokalsamfundet.

Den ny hjemmeside www.takeawaythymors.dk samler løbende alle steder, der fortiden serverer takeaway på grund af corona og tvungen lukning af de fysiske spisesteder - sammen med de pizzeriaer og andre steder, der har tilbudt takeaway længe. Her kan man hurtigt få et overblik over, hvor man kan bestille mad til afhentning eller levering og gå videre til bestilling hos den enkelte restauratør.

Det er reklamebureauet Vizuall, der gratis har stillet hjemmesiden til rådighed som en håndsrækning til den trængte restaurationsbranche, fremgår det af en pressemeddelelse fra bureauet:

- Vi har prioriteret at få siden i luften så hurtigt som muligt. Vi ved, at det ikke er alle, der er med, så må de meget gerne kontakte os, så de kan komme på, siger Elisa Grauenkjær fra Vizuall.

Se nærmere på: www.takeawaythymors.dk.