Ny præst: Jeg håber at slå rod i Thy

THY:Han kalder sig selv ”en omplantet sjællænder”: Opvokset i Haslev, men efter sin embedseksamen mangeårig præst i det jyske, bl. a. godt 17 år i Ølgod.

Fra 1. februar er 53-årige Jens Thue Buelund ny sognepræst i fem mindre sogne i Thy: Visby, Hassing, Villerslev, Hørdum og Skyum.

- Nu håber jeg at slå rod i Thy. Jeg satser på at blive her indtil jeg skal pensioneres, det vil sige de næste 15-16 år, siger han, der flytter ind i præstegården i Visby sammen med hustruen Hanne Mette og dennes 22-årige datter Malene.

Hans opvækst var præget af ”den lyse Indre Mission”.

- Jeg har selv mere været knyttet til KFUM og KFUK, og de brød jo med Indre Mission på grund af synet på kvindelige præster og vielse af fraskilte, og siden også vielse af homoseksuelle. Jeg er positiv i forhold til alle tre ting, fortæller Jens Thue Buelund - der beskriver sig som hørende til ”den brede midte” i Folkekirken.

Efter årene i Ølgod skiftede han i 2018 til et embede i Øster Starup syd for Vejle. Det blev dog til mindre end to år her på grund af uoverensstemmelser med menighedsrådet og kirkens personale.

- Der var noget kemi, som ikke fungerede, så en af parterne måtte finde noget andet. Og det blev så mig, fortæller han.

Jens Thue Buelund valgte herefter at tage job som vikarierende præst, først ved Middelfart på Fyn og senest i to sogne ved Haderslev, mens han og hustruen boede til leje i Jelling.

- Jeg trængte til at få trukket stikket ud. Men min kone og jeg har talt om, at det kunne være rart at få noget fast igen, fortæller han.

Visby Kirke er en af de fem kirker, der fra 1. februar får Jens Thue Buelund som ny sognepræst. Præsten og hans familie flytter ind i præstegården i Visby, der skimtes til venstre i billedet - dog først efter endt istandsættelse på den anden side af 1. marts. Arkivfoto: Klaus Madsen

Jens Thue Buelund glæder sig til at sætte sit præg på livet i og omkring de fem kirker - sammen med bl. a. lokale foreninger, ligesom han ser frem til, at kor, konfirmander og minikonfirmander kan bidrage til gudstjenesterne.

- Jeg ser også frem til samtaler og besøg i de fem sogne. Også besøg, hvor der ikke på forhånd er nogen dagsorden, men bare en snak over en kop kaffe, fortæller han.

Hustruen Hanne Mette har i mange år arbejdet som hjælpelærer i folkeskolen og håber at kunne finde noget lignende i Thy. Hendes datter, der flytter med, er uddannet sosu-assistent og har allerede fået job.

En af to ansøgere trak sig

Der var to ansøgere til præstestillingen, hvoraf den ene dog trak sig.

- Vi skal være glade for, at der overhovedet kom ansøgere. Vi har haft flere samtaler med Jens Thue Buelund, og vi er glade for at kunne ansætte ham. Vi synes han virker god og samarbejdsvillig, siger Holger Mouritsen, formand for menighedsrådet i Hassing-Villerslev-Visby, det ene af to menighedsråd i pastoratet.

Jens Thue Buelund afløser Lilian Risum, der fratræder efter knap 14 år, fordi hun falder for aldersgrænsen på 70 år.

Den nye præst indsættes ved gudstjenester i Visby og Hørdum søndag 6. februar.