Ny runde om gammelt stadion: Hvordan udnyttes attraktivt område bedst?

THISTED:"Hvad skal der ske med stedet - hvilke ønsker har vi".

Spørgsmålet i invitationen til "mini"-borgermøde om fremtiden for Thisted Gamle Stadion er åbent formuleret. Det er der en grund til.

Den "selvudnævnte styregruppe" som arbejder for at bevare det gamle stadion som et grønt og rekreativt åndehul i den sydvestlige del af Thisted, beder folk møde op i Plantagehuset fredag eftermiddag dels for at sætte kurs og retning for gruppens videre arbejde, dels for at undersøge, om interessen for at bruge arealet til andet end boligbyggeri fortsat er stor.

- Kommunalbestyrelsen traf i den sidste valgperiode en beslutning som gør, at det gamle stadion kan bruges både til boligformål, men også, at en del af området skal bruges rekreativt. "Mini"-borgermødet skal gerne give en tilkendegivelse af, om det er den vej, der skal følges - eller om der fortsat skal arbejdes for, at hele arealet skal bruges som et grønt, rekreativt åndehul for den del af Thisted - eller måske til noget helt tredje, siger Jan Fink Mejlgaard, socialdemokratisk medlem af Thisted kommunalbestyrelse.

Han kom i kommunalbestyrelsen efter det seneste kommunalvalg efter at have ført en valgkamp, hvor han blandt andet slog til lyd for at bruge stadion til andet end boligbyggeri. Jan Fink Mejlgaard er således ikke en del af det flertal i den tidligere kommunalbestyrelse, der sagde "ja" til boliger på arealet.

- Et andet formål med mødet i Plantagehuset er at finde ud af, om der er nye kræfter som vil tage stafetten og arbejde videre med muligheden af at bruge stadion til andet end boliger. Tidligere har 240 skrevet under på et ønske om at bruge området rekreativt. Nu prøver vi igen at komme på forkant med tingene og håber, at vi på mødet får en tilkendegivelse af, om vi stadig har en sag, der skal arbejdes videre med - og hvis svaret er ja, hvem der så vil gøre det, siger Jan Fink Mejlgaard.

Han tilføjer, at der tidligere er lavet et forslag til alternativ brug af det gamle stadion. Det blev afvist, men kan være et udgangspunkt for det videre arbejde med den fremtidige anvendelse og udformning af det attraktivt beliggende areal.