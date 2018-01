Ny rundkørsel på vej

VILSUND: Med den seneste finanslov blev der afsat to gange 50 millioner kroner til at skabe bedre fremkommelighed på de danske veje.

6,2 millioner kroner af bevillingen kommer nu trafikanterne i Thy og på Mors til gode. Pengene skal nemlig bruges til at anlægge en rundkørsel i Vilsundkrydset, hvor Åsvej, Skyumvej og Vilsundvej mødes.

Krydset er udpeget som en "sort plet" på trafikkortet, men den plet skal fjernes med anlæggelse af en firebenet rundkørsel, der designes til sættevognstog og med plads til passage af modulvogntog.

Den nyværende dobbeltrettede sti henholdsvis syd og vest for det nuværende vejkryds bibeholdes i videst muligt omfang, så lette trafikanter krydser Vilsundvej vest for den nye rundkørsel og Skyumvej syd for rundkørslen.

Det skønnes, at det vil tage op til 15 måneder at realisere projektet fra det tidspunkt, bevillingen er givet.

- Rundkørslen er et gammelt ønske, men udfordringen har hidtil været, at der ikke har været penge til den, siger folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V).

- Pengene kom imidlertid med en bevilling på to gange 50 millioner kroner på finansloven, som var øremærket en række mindre trafikprojekter, som der ikke var penge til i andre kasser, siger Torsten Schack Pedersen og tilføjer, at en henvendelse sidste år fra daværende borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K) var med til at sættes fokus på ønsket om rundkørslen i Vilsund.