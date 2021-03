Ny samarbejdsaftale: 660.000 kroner skal udvikle digital handel i lokale butikker

THY:En ny samarbejdsaftale mellem Thisted Kommune og Thy Detailforum og i alt 660.000 kommunale kroner til detailhandelsorganisationen i 2021.

Det er resultatet af en ”dialog” mellem forvaltningen og Thy Detailforum, efter at kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg i januar afviste en ansøgning fra Thy Detailforum om 300.000 kr. i støtte.

Nu siger udvalget så ja til at give det samme beløb, samtidig med at 360.000 kr., som tidligere er blevet givet via Thy Erhvervsforum, kanaliseres direkte til organisationen.

Aftalen glæder chefen for Thy Detailforum, Michael Vendelbo, som understreger, at det ikke er en enkelte forretningsdrivende, der har brug for støtte:

- Men detailhandelen er en vigtig brik i et funktionelt lokalsamfund. Hvis vi gerne vil have turister, bosætning og arbejdspladser, så er vi nødt til at sikre, at der er nogen, der taler detailhandlens sag, både lokalt og nationalt, siger Michael Vendelbo.

Flere byer med

Thy Detailforum blev i 2018 stiftet som et organ for de handlende i kommunens tre største handelsbyer: Thisted, Hurup og Hanstholm. Senest er også Vorupør kommet med. Men i samarbejdsaftalen er det beskrevet som et mål, at Thy Detailforum løbende skal omfatte flere byer.

- Vi er i rigtig god dialog med Snedsted og har åbnet dialogen i Klitmøller. Og det overordnede mål er at få alle med, samtidig med at den enkelte by kan bevare sin egen identitet, fortæller Michael Vendelbo.

Udvikling af digital handel

Et andet vigtigt punkt i samarbejdsaftalen er at ”udvikle og optimere den digitale handel i Thy”. Her kan de handlende bygge videre på corona-krisens erfaringer:

- Vi har på ét år fået seks-syv års erfaringer med at integrere fysiske butikker med digitale løsninger. Og vi kommer helt sikkert til at fortsætte med at arbejde med, hvordan nethandlen kan styrke de fysiske butikker. For der er styrker ved begge ting, siger detailhandelschefen.

Han ser frem til, at aftalen kan blive afsættet for et længerevarende samarbejde med mellem Thy Detailforum og Thisted Kommune.

En god løsning

Niels Jørgen Pedersen (V), formand for erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalget, er også glad for modellen:

- Vi har tidligere givet 360.000 kr. til Thy Erhvervsforum. Nu går pengene i stedet direkte til Thy Detailforum, samtidig med at vi giver noget mere. Og vi laver en samarbejdsaftale om, hvad de til gengæld skal levere, i stedet for at de skal bede om penge til det ene eller det andet projekt. Det synes jeg er en god løsning, og jeg fornemmer, at der med Thy Detailforum er noget at bygge videre på, siger han.

De 300.000 kr., som kommunen giver ekstra, svarer til det beløb, Thy Detailforum tidligere har fået fra landdistriktspuljen.