Ny sejr i Jyllandsserien: Thisted FC viste gode takter

THISTED:Lørdag eftermiddag fik Thisted FC sin anden sejr i sæsonen i Jyllandsserien, da de på hjemmebane slog Skive IK med 4-2.

- Vi er selvfølgelig glade for at vinde 4-2, men vi har nogle småting, som skal rettes op på, så vi kan spille i et højere tempo og ikke smide så mange bolde væk, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

I begyndelsen af opgøret stod Skive IK langt tilbage, og derfor var det Thisted FC, som var spilstyrende. Det førte også til to scoringer i første halvleg. Først scorede Tobias Friis fra kanten af feltet og mod slutningen af halvlegen blev en bold spillet på tværs til Asger Furbo, som scorede til 2-0.

- Vi kunne godt score flere, men vi taber også bolden for let et par gange, og det kunne blive farligt, siger Thorbjørn Larsen.

Og to minutter inde i anden halvleg udnyttede Skive IK en fejl i Thisted FC forsvaret og reducerede til 2-1. Men efter 68 minutter bragte Nikolaj Holme hjemmeholdet yderligere foran på et langskud.

- Scoringen til Skive, gjorde, at vi blev lidt presset. Det havde vi brug for, fordi derefter begyndte vi at steppe op, siger Thorbjørn Larsen.

Mod slutningen af opgøret kom der igen spænding i opgøret, da Thisted FC begik et straffespark, som Skive IK omsatte til mål. Men i overtiden var det igen Thisted FC, som viste klassen og lukkede opgøret, da Magnus Andersen scorede på en kontra.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Thisted FC

Skive IK

Resultat: 4-2

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Tobias Friis (16), 2-0 Asger Furbo (38), 2-1 (47), 3-1 Nikolaj Holme (68), 3-2 (85) og 4-2 Magnus Andersen (90)