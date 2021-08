Ny sejr i Jyllandsserien: - Vi spillede fantastisk

LØGSTØR:Resultatmæsigt har det været en godkendt start på sæsonen i Jyllandsserien for Thisted FC i, som har hentet syv point i tre kampe. Dog har træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen, ikke været helt tilfreds med præstationerne og mener, at der har været for mange fejl i de første kampe.

Men tirsdag aften leverede Thisted FC en gennemført god præstation, da de på udebane mod Løgstør IF vandt 4-1.

- Vi spillede fantastisk godt i dag. I de foregående kampe har vi kun været på 75 procent, men i dag var vi, hvor vi skal være, siger Thorbjørn Larsen.

Der var ikke spillet mange minutter, før Thisted FC satte sig på begivenhederne. I løbet af den første halve kom Thisted FC frem til flere store chancer, som var tætte på at gå ind. Og efter 20 minutter kom den første scoring. Her tog Chance Mihigo bolden i højre side og driblede forbi to forsvarsspillere og slog bolden skråt tilbage til Noah Iversen, som gjorde det til 0-1.

Knap 10 minutter senere fordoblede Noah Iversen føringen, da Magnus Andersen driblede på tværs i Løgstør feltet. Han spillede Noah Iversen fri, som let kunne scocre til 0-2.

Thisted FC fortsatte med at dominere og skabe chancer, men der kom ikke flere mål i første halvleg.

- I pausen snakkede vi om, at vi også førte 2-0 ved pausen, sidst vi mødte Løgstør IF. Den kamp endte 2-2, så vi var opsatte på, at det ikke skulle ske igen, siger Thorbjørn Larsen.

Da kampen blev fløjtet i gang igen, var det fortsat med Thisted FC i førertrøjen. Og efter bare 46 minutter fuldendte Noah Iversen sit hattrick, da han igen blev spillet fri foran Løgstør IF's mål.

Hjemmeholdet havde ikke mange chancer, men efter 49 minutter blev de tildelt et straffespark, da bolden ramte en hånd i Thisted FC forsvaret. Det scorede Løgstør IF på og bragte lidt spænding tilbage i opgøret.

Men det var Thisted FC, som skabte mest, og efter 64 minutter lukkede Jonas Hansen kampen med sin scoring til 1-4. Scoringen kom efter et hjørnespark, hvor bolden havnede bagerst i feltet og blev spillet videre ind til Jonas Hansen.

- Det var gennemført en god præstation i dag, hvor vi godt kunne score mere, så vi er rigtig godt tilfredse, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Løgstør IF

Thisted FC

Resultat: 1-4

Pause: 0-2

Mål: 0-1 Noah Iversen (20), 0-2 Noah Iversen (29), 0-3 Noah Iversen (46), 1-3 (49) og 1-4 Jonas Hansen (64)