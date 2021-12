Ny sejr: Nordthy cementerede sig i toppen

Aalborg HK

Nordthy IF

25-28

Håndbold, 3. division herrer

AALBORG:Lørdag var der dømt topbrag i herrernes 3. division i håndbold, da Nordthy på udebane mødte Aalborg HK. Selvom Nordthy spillede på udebane, så fejlede opbakningen til holdet ikke noget. Der var nemlig blevet arrangeret fælles bustur til kampen, og derudover havde flere valgt at tage turen til Aalborg på egen hånd. De cirka 50 medrejsende tilskuere fik noget at glæde sig over, eftersom Nordthy vandt opgøret med 28-25. Med sejren fastholdt Nordthy deres 1. plads i rækken.

- Vi spillede rigtig fint, og det var generelt en rigtig god håndboldkamp, hvor der blev gået til stålet, siger Nordthy-træner Kasper Boesen.

Thyboerne kom lidt haltende fra start i lørdagens opgør, og i de første 10 minutter var det hjemmeholdet fra Aalborg HK, der dominerede, og efter 10 minutter var udeholdet bagud med fire mål. Som første halvleg skred frem fik Nordthy dog tilpasset deres forsvar, og i offensiven blev der spillet godt angrebsspil. Efter første halvleg var stillingen 15-15.

Nordthy kom rigtig godt ud til anden halvleg, og distancen til aalborggenserne blev langsomt øget. Anden halvlegs helt store spiller var rutinerede Rasmus Rokkjær, der udover adskillige vigtige mål også bød ind med godt forsvarsspil. Efter en intens anden halvleg, der bød på et rødt kort til en Aalborg HK-spiller, vandt Nordthy med 28-25.

- Udover de første 10 minutter var vi rigtig gode i begge ender af banen, siger Kasper Boesen, der samtidig glæder sig over opbakningen til sit hold.

- Sådan en klubmand som mig kan næsten blive helt rørt over opbakningen i dag. Det viser også bare, at vi har en fantastisk klubånd her i Nordthy, siger han, og beretter samtidig om intens stemning i hallen.

- Vores tilskuere var virkelig medlevende, og nogle af tilskuerne var ved at blive smidt ud af hallen, siger Kasper Boesen.

Nordthy spiller deres sidste kamp i 2021, når de på lørdag møder Fjerritslev på hjemmebane.

Pausestilling: 15-15

Mål: Rasmus Rokkjær 9, Simon Skadhauge 8, Frederik Holm Madsen 4, Jens Djernes 3, Claus Dalgaard 2, Benjamin Pujol 1 og Esben Thøgersen 1.