Ny skolestruktur: Beslutningen bliver mudret

THISTED:- Vi lander en beslutning under en eller anden form, men det bliver uskønt, mudret og med et smalt flertal.

Sådan vurderer Ib Poulsen (DF), medlem af kommunens økonomiudvalg, kommunalbestyrelsens muligheder for at træffe en beslutning om den fremtidige skolestruktur. Hvordan den bliver, tør hverken han eller Enhedslistens Jens Otto Madsen, der også sidder i økonomiudvalget, komme med et bud på.

- Der er forhandlet længe, men ikke forhandlet ud fra et konkret oplæg. Jeg tror, der kan findes flertal for en anderledes og en mindre model end den, der har været i høring, og at det kan være oplægget til nye forhandlinger om skolerne med tanke for, hvordan vi får flere penge til området. For selv med strukturtilpasninger har skoleområdet alt for få penge. Vi ligger lavest i regionen og i den nederste tredjedel på landsplan, siger Jens Otto Madsen.

I lighed med børne- og familieudvalget kunne økonomiudvalget heller ikke formulere en indstilling til kommunalbestyrelsen, som 27. juni skal tage stilling til den kommende skolestruktur.

Under dagsordenens punkt 99, "Analyse af folkeskolen - ny struktur på folkeskoleområdet" står blot: "Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen uden indstilling, idet der stadig pågår politiske forhandlinger".

- Lige nu er der risiko for en beslutning, der vil ligne et kludetæppe. Der forhandles stadig, og en del af forklaringen er, at de tre store partier, Venstre, De Konservative og Socialdemokratiet, som bør være de bærende i en beslutning, ikke har formået at finde sammen. Det gøre det svært for kommunalbestyrelens små partier at forholde sig til noget konkret, for med bare et mandat kan jeg kun forsøge at få indflydelse på den retning, de store partier sætter, siger Ib Poulsen.

Han forudser en beslutning med et snævert flertal, og at flere medlemmer af kommunalbestyrelsen helt undlader at tage stilling.

- Det vil være en dårlig løsning, ikke mindst hvis det er en løsning, som ikke fuldt ud tilgodeser de tre væsentlige forhold, der skulle løftes med en ny struktur, nemlig økonomisk-, social- og faglig bæredygtighed i vores folkeskole. Hidtil har der ikke været fokus på den økonomiske og faglige i samme omfang, som der er brugt kræfter på at drøfte de sociale aspekter, siger Ib Poulsen.

Jens Otto Madsen mener, at det mudrede billede af forhandlingerne må tilskrives borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), fordi han har været for lidt synlig i debatten.

- Han har troet lidt for meget på muligheden af at finde et flertal for en større løsning, hvor der hidtil har tegnet sig billedet af, at det, der måske kan blive løsningen, er mindre i forhold til det oprindelige forslag, siger Jens Otto Madsen, som i lighed med Ib Poulsen har svært ved at vurdere, hvilken løsning, der kan skabes flertal for - og hvor et flertal kan findes.

- Tager vi de mange høringssvar og reaktionerne fra tre borgermøder seriøst, så er meldingen til os politikere klar: Der skal ikke ske ændringer i skolestrukturen, men i stedet findes flere penge til skolerne. Jeg tror stadig , at der på tirsdag vil manifestere sig et konkret forslag, hvor enkeltmandspartierne kommer til at spille en væsentlig rolle. Det kan blive en beslutning med et snævert flertal, som kan danne grundlag for videre drøftelser om, hvordan vi finder penge til at løfte skoleområdet. Personlig håber jeg, vi bevarer alle vores skoler med selvstændige ledelser - og finder flere penge til området, siger Jens Otto Madsen.