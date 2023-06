Ny skolestruktur eller... Alt står stadig åbent

THISTED:- Situationen er ikke nem, og lige nu tegner der sig intet klart billede...

Sådan beskriver borgmester Niels Jørgen Pedersen de politiske drøftelser om ny skolestruktur i Thisted Kommune, efter at det onsdag var økonomiudvalgets tur til at behandle sagen om ny skolestruktur.

Det skete efter en høring af forslaget om skolestruktur, hvor indholdet af de indkomne høringssvar ikke efterlader et gran af tvivl om, at de direkte berørte børn, forældre og lokalsamfundene omkring de fem skoler, Vestervig, Bedsted, Koldby, Østerild samt Vesløs, der foreslås lukket som del af en ny skolestruktur, ønsker ro på området. Og ro er status quo - altså en klar afvisning af skolelukninger.

Sagen - og høringssvarene - var 12. juni på dagsordenen til mødet i kommunens børne- og familieudvalg. Udvalget undlod her at tage stilling til en indstilling om, at den foreslåede model for fremtidig skolestruktur i kommunen blev vedtaget.

I stedet gik sagen videre til økonomiudvalget uden nogen indstilling fra fagudvalget. Og efter økonomiudvalgets møde onsdag er der fortsat ingen indikation af, hvor sagen lander. Dermed vil det være kommunalbestyrelsen, som 27. juni skal træffe beslutningen.

- Lige nu pågår der en række politiske forhandlinger og drøftelser i partierne, som vi endnu ikke kender udfaldet af, siger Niels Jørgen Pedersen, som kalder den igangværende proces svær.

- 28. marts besluttede et flertal på 25 i kommunalbestyrelsen at sende forslaget til ny skolestruktur i høring. Nu kan man måske undre sig over, at kommunalbestyrelsen ikke var mere kritisk overfor forslaget, inden det blev sendt i høring, siger borgmesteren, som efter økonomiudvalgets møde konstaterer, at det her og nu er meget svært at sige noget om udfaldet af den beslutning, kommunalbestyrelsen skal træffe på mødet 27. juni.

- Vi har et budgetforlig, hvor vi er enige om, at der skal findes ni millioner kroner på skolestrukturen. Der er forskellige opfattelser af, hvordan det skal ske, men lukker vi ikke matrikler, bliver det gennem en samlet besparelse på et samlet skolevæsen, hvor vi allerede nu ikke bruger for mange penge. Så det er svært lige nu, konstaterer borgmesteren.