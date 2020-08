Ny udbyder på Thy-Mors Energis fibernet

THY-MORS:Først var det Altibox, så kom Telenor og fra næste år vil Thy-Mors Energis 44.000 fibernetkunder også få adgang til Nuudays produkter.

Nuuday er skelskabet bag YouSee, Hiper og TDC Erhverv.

Lars Peter Christiansen, adm. direktør i Thy-Mors Energi, er glad for at kunne byde Nuuday velkommen på fibernettet og ser frem til at andelshaverne får endnu flere grunde til at vælge Thy-Mors Energis bredbåndsløsning på fiber.

- Vi arbejder målrettet på at sikre den størst mulige valgfrihed for vore andelshavere, og her passer aftalen med Nuuday perfekt. Rigtig mange andelshavere har allerede adgang til de mange fordele ved lynhurtigt fibernet, men vi vil gerne øge antallet af fiberkunder, og det vil et endnu bredere udvalg af tv- og internetprodukter helt sikkert hjælpe os med. Vi ser frem til at byde Nuuday velkommen på vores fibernet, der som et af de første i landet vil være fuldt udrullet inden udgangen af 2020, siger Lars Peter Christiansen.

Med aftalen får Nuuday et solidt fodfæste på markedet for fiberbredbånd i Nordvestjylland.

Og aftalen med Thy-Mors Energi er strategisk vigtig, forklarer strategidirektør i Nuuday,Christian Morgan.

- Aftalen er med til at understrege vores position som den største udbyder af højhastighedsforbindelser, og vi er glade for, at vi med denne aftale får adgang til at udbyde Nuudays produkter via fiber til borgerne i Thy og på Mors. Vi kan nu tilbyde bredbånd via fiber til over 1 mio. husstande i Danmark, og vi arbejder benhårdt på at kunne give endnu flere husstande adgang til vores produkter via en fiberforbindelse, siger Christian Morgan.

Aftalen mellem Thy -Mors Energi og Nuuday er indgået gennem OpenNets uafhængige brancheplatform, hvor både store og små udbydere kan foretage et aktivt tilvalg af en løsning, som giver mening både for selskaberne og for alle forbrugerne på fibernettet.

OpenNet er et selskab, der blev stiftet i 2018 af energiselskabet Norlys med henblik på at etablere en fælles uafhængig indgang til fiberselskabernes åbning af nettene.

OpenNet har som mål at samle branchen i en fælles løsning, og har allerede formidlet aftaler med TDC/YouSee, Altibox, Telenor, Norlys, Stofa, Nord Energi, Thy-Mors Energi, Bolignet, Kviknet og Fastspeed.