Ny udfordring for Malthe: Debuterer på kendt amerikansk bane

SENNELS: Blot en uge nåede Malthe Jakobsen at trække i arbejdstøjet på lærepladsen hos AKEA Automation i Thisted, før skydelære og sikkerhedssko blev sat på plads og køredragten fundet frem.

I weekenden gælder det tredje afdeling af IMSA Michelin Endurance Cup, hvor Malthe Jakobsen fører an i mesterskabet med teamkammeraterne Joaõ Barbosa og Lance Willsey i Sean Creach Motorsports.

For Malthe er det en helt ny bane, men den hurtige thybo glæder sig meget til at prøve kræfter med Watkins Glen, som næsten har mytisk status i sportsvognskredse. Det fortæller han i en pressemeddelelse.

- Jeg har kørt banen en del i simulatoren, og den ser virkelig fed ud. Den har en rigtig høj gennemsnitsfart fordi den stort set kun består af højhastighedssving, så den kommer til at kræve noget af os kørere. Flere af dem, jeg har talt med om banen siger, at den er rigtig sjov, så det glæder jeg mig til, fortæller Malthe, som allerede mandag rejser til USA for at mødes med teamet og forberede weekendens løb

Det seks timer lange løb på Watkins Glen burde være en let opgave for det team, som har sikret topresultater ved både 24h Daytona og 12 timers-løbet på Sebring. Alligevel er Malthe Jakobsen påpasselig med forventningerne.



- Det er et racerløb ligesom alle andre: Uforudsigeligt. Vi har helt sikkert en kørerbesætning og et team som kan vinde, hvis ikke vi bliver ramt af uheld. Vi skal bare forberede os bedst muligt og sørge for at være på omgangshøjde med den førende bil når vi rammer de sidste to timer - så har vi i hvert fald muligheden for at være med, hvor det er sjovt.



Six hours of The Glen køres fra søndag klokken 16.40 dansk tid.