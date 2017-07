Ny udgave af "Høfde 90" er på vej i 2018

AGGER: Den næste internationale skulpturfestival i Agger er nu programsat til perioden 4.-31. august 2018.

Den første af slagsen blev afviklet i august 2015 på initiativ af den daværende formand for foreningen Agger Events, Kaj Thomsen, Agger. Og efter at det var lykkedes at få daværende kulturminister Bertel Haarder (V) til at åbne festivalen, blev ministeren en slags omrejsende kulturambassadør for Agger, så byens navn blev kendt for kulturelle initiativer, baseret på lokalt engagement, stor frivillighed og en lille budget.

En ny udgave af festivalen var planlagt til august i år. Men så døde Kaj Thomsen pludselig i november 2016:

- Det hele var jo ikke afsluttet, da Kaj døde. Men vi har nu fået udskilt den internationale skulpturfestival fra Agger Events, og vi har fået afsluttet økonomidelen derfra, fortæller Hans E. Nørgaard, Agger, som er formand for bestyrelsen i den ny forening med navnet Høfde 90.

Som 2015 er kunstnerisk konsulent og kurator på skulpturfestivalen Kirsten Barlit, Svankjær, selv skulptør og indehaver af Skulpturhaven i og ved den gamle skole i Svankjær, hvor hun netop nu har sin egen internationale skulpturfestival i anledning af skolebygningens 200-års-dag. Hun er den, der har kontakten til skulptører over hele verden.

Med i bestyrelsen for Høfde 90 er foruden Hans E. Nørgaard og Kirsten Barlit også Susanne Spetzler og Kristian Mark, begge Agger. Og som juridisk rådgiver har man tilknyttet Rie Fink, Agger, ligesom Otto Lægaard, Vestervig, er tilknyttet som rådgiver i fundraising:

- Jeg har endnu ikke overblik over det økonomiske behov for en ny festival, men mon ikke budgettet kommer til at ligge i størrelsesordenen 400.000-500.000 kr., siger Hans E. Nørgaard, som tilføjer, at bestyrelsen her i sensommeren begynder at sende ansøgninger til diverse fonde og puljer.

Ved 2015-festivalen anslog Kaj Thomsen besøgstallet til at være mellem 30.000 og 40.000 i de to uger, festivalen dengang varede.