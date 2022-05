Ny uro på nordjysk bosted for handicappede

THISTED:Efter en periode med stabilitet og faldende sygefravær er der tilsyneladende igen uro på Bjergbo i Thisted.

I hvert fald har fire medarbejdere på bostedet for psykisk og fysisk handicappede i løbet af en kort periode valgt at sige deres job op. Det sker efter at den hidtidige leder, Lene Mouritsen, for et par måneder siden aftalte med Thisted Kommune, at hun skulle skifte til et lederjob på et andet bosted i Thisted, Drengshøj.

Stillingen som leder af Bjergbo nu blevet opslået for anden gang i et forsøg på at tiltrække flere ansøgere end ved det første opslag. Imens er der indsat en midlertidig ledelse på institutionen.

Det har betydet en anderledes ledelsesstil, som godt kan være en medvirkende årsag til, at så mange er søgt væk, mener Henrik Pedersen, der er tillidsrepræsentant for de 3F-organiserede medarbejdere på institutionen, det vil sige pædagogiske assistenter og ufaglærte vikarer.

Tre af de fire medarbejdere, som nu har sagt op, var dog organiseret i et andet fagforbund.

Personligt har Henrik Pedersen ikke så meget at kritisere de to midlertidige ledere, Anette Bundgaard og Tina Vestergaard, for.

- De skal have lov at lande det her, og jeg synes generelt, at de gør det godt. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at de havde været bedre til at "stikke fingeren i jorden", siger han.

Der har ifølge Henrik Pedersen været problemer med vagtplanlægningen. Mange medarbejdere har således endnu ikke fået at vide, hvornår de kan holde sommerferie.

Den tidligere leder, Lene Mouritsen, er af både medarbejdere, pårørende og forvaltningen i Thisted Kommune blevet rost for at have rettet op på forholdene på Bjergbo i løbet af de to år, hun var på institutionen. Men op til lederskiftet blev Bjergbo kritiseret af Socialtilsyn Nord for manglende kompetence hos ledelsen og ulovlig brug af magt over for nogle af beboerne.

Da der blev taget skridt til at rette op på forholdene, resulterede det dog ikke i et egentligt påbud fra Socialtilsynet.

Samtidig har kommunen lagt op til en bedre styring af institutionens økonomi, hvilket har været med til at skabe usikkerhed hos medarbejderne.

- Når der er udsigt til besparelser af en eller anden karakter, går det ud over arbejdsmiljøet, siger Henrik Pedersen.

Hverken Anette Bundgaard eller Tina Vestergaard vil udtale sig om sotuationen, men henviser til forvaltningen i Thisted Kommune. Her har socialchef Tue von Påhlman heller ikke nogen kommentarer til situationen.

Der er ansøgningsfrist til lederstillingen 7. juni, og kommunen håber, at en ny leder kan tiltræde 1. august.

Bjergbo har 30 beboere i alderen 18 til 85 år.