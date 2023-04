Ny vej til grøn omstilling: Størst mulig lokal indflydelse

SYDTHY:Grøn energi og bæredygtig fremtid er nøgleord i klimadebatten, men omstillingen til grønnere energiformer kolliderer ofte med lokale interesser når enten vindøller, solceller eller andre anlæg, der skal levere grøn energi skal placeres.

Med et nyt pilotprojekt for "borgerdreven udpegning af en energizone i den sydlige del af Thy" vil Thisted kommune søge nye veje, når der fremover skal udpeges energizoner. Zonerne skal rumme de anlæg, der skal levere fremtidens grønne energi.

Ifølge blandt andet rapporten fra Klimaalliancen Thy, Klimavisioner i Thy, som udkom i september 2021, skal der udpeges flere energizoner i kommunen - også i den sydlige del.

Efter påske skal kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, beslutte, om pilotprojektet i kommunens sydlige del skal sættes i gang. Efter oplægget bliver det borgerne, som selv skal være med til at udpege og forme en eller flere energizoner i en borgerdrevet proces, men med "starthjælp" fra kommunens plan- og miljøafdeling.

Fremgangsmåden skal sikre lokalsamfundene mest mulig indflydelse på og ejerskab til de nye energianlæg, der vil tilføre området værdiskabelse, fremgår et af sagsfremstillingen.

En måde at gøre det på er gennem en lokal VE-forening, der samler borgere, virksomheder, varmeværker og andre interessenter fra lokalområdet.

Tanken er, at VE-foreningen opretter en fond med almennyttigt sigte. Fondens afkast skal medvirke til at finansiere aktiviteter i lokalområdet, som herved får mere kontrol og mulighed for at handle i forhold til beslutninger, der påvirker hverdag og levevilkår i området. Samtidig kan et lokalområde få gavn af en energizone i form af billigere el- og varmeforsyning - ud over reduktionen af CO2-udledningerne.

I følge sagsfremstillingen til udvalget er energizoner et relevant emne i de kommende års fysiske planlægning af den grønne omstilling, og erfaringerne fra pilotprojektet vil indgå i den fremtidige planlægning, hvor der kan arbejdes med kriterier for placeringen af vedvarende energianlæg og klimazoner.