Nybagte forældre: Fortjent at fødeafdeling får førsteplads

THISTED:- De er simpelthen så søde her! Der har været plads, ro og tid til det hele. Så vi forstår godt, at fødeafdelingen i Thisted er blevet kåret som landets bedste.

Det siger de nybagte forældre Merete og Mads Peter Nygaard Schultz, der fredag eftermiddag lå og hvilede ud på en enestue på afdelingen sammen med deres lille datter, der kom til verden torsdag aften.

Parret, der er fra Skyum, regnede med at tage en ekstra nat på hospitalet, inden de drager hjem med deres 4063 gram tunge guldklump.

Mens den lille familie hyggede sig inde på stuen, var der festivitas ude på hospitalsgangen. Det skulle fejres, at fagtidsskriftet Dagens Medicin netop har kåret den lille fødeafdeling i Thisted som landets bedste. Førstepladsen deles med de langt større fødeafdelinger i Gødstrup og Skejby.

Matrikelchef Grethe Kirk (tv.) og regionsrådsformand Mads Duedahl mødte op på fødeafdelingen i Thisted med en tillykke-hilsen fra hospitalsledelsen i anledning af kåringen. Chefjordemoder Majken Jensen og cheflæge Kristine Nielsen er både glade og stolte over hæderen. Foto: Bo Lehm

Regionsrådsformand Mads Duedahl, der i forvejen var på besøg på hospitalet i Thisted for at høre om indsatsen for rekruttering af medarbejdere, troppede op på afdelingen sammen med matrikelchef Grethe Kirk for at ønske tillykke med det flotte resultat. Med sig havde de en hilsen fra hospitalsledelsen i form af to kæmpestore kasser fyldt med chokolade og andre lækkerier til personalet.

- Det er superflot og velfortjent, fastslog Grethe Kirk.

Mads Duedahl nævnte, at Dagens Medicin samtidig har kåret Aalborg Universitetshospital som landets næstbedste hospital.

- Det er helt fantastisk. Hospitalet har hele ni førstepladser, hvoraf fødeafdelingen i Thisted altså står for den ene, sagde han.

Dagens Medicin kårer hvert år danmarksmestre inden for 53 behandlinger. Aalborg Universitetshospital fik i år også seks andenpladser og fem tredjepladser. Kardiologien i Thisted tegnede sig for den ene af andenpladserne, delt med Kolding og Viborg, mens diabetesbehandlingen i Thisted blev hædret med en tredjeplads i den landsdækkende kåring.

I kåringen vejer behandlingskvaliteten 90 procent, mens patienttilfredsheden vejer 10 procent.

Tilbage i 2012 blev fødeafdelingen i Thisted også kåret som landet bedste i den kategori, man inddelte hospitalerne i dengang.

Chefjordemoder Majken Jensen understreger, at afdelingen bestemt ikke har hvilet på laurbærrene siden kåringen for 11 år siden.

- Vi arbejder hele tiden med det. Det skal man gøre inden for sundhedsvæsenet. Det er ikke mindst vigtigt, når man er et lille sted. Man er altid i kikkerten, om man har styr på tingene og kan det, man skal kunne, siger hun.

Kristine Nielsen, cheflæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling i Thisted, glæder sig over kåringen.

- Det er vi meget glade og stolte over. Ikke mindst fordi det har været et udfordrende år, hvor vi har manglet læger og jordemødre. Men det ser meget bedre ud nu, fastslår hun.

Majken Jensen fremhæver, at fødeafdelingen opfylder alle standarder i kvalitetsmålene. Noget, som både personalet og de fødende sætter pris på er også, at der som regel altid er to jordemødre med ved en fødsel.