Nye ambulancebaser i Thy-Mors på plads: Herfra skal Premed køre fra 1. april

THY-MORS:Fra 1. april 2022 kommer der en ny ambulanceoperatør i Thy, Mors, Vesthimmerland og Jammerbugt. Premed vandt udbuddet over Falck, og siden har forberedelserne været i fuld gang for at sikre en smidig overgang.

Nu er også de fysiske lokationer, hvor ambulancerne skal køre ud fra, på plads i Thy og på Mors.

I Thisted regner Premed med at rykke ind på Præstejorden 3, hvor Falck også har kørt ambulancerne fra.

I Nykøbing har Premed lejet sig ind hos Thy-Mors Energi på Elsøvej 107. Det kræver dog en lille ombygning, inden de nødvendige faciliteter med for eksempel soverum er på plads og lokalerne kan tages i brug.

I Vilsund har Falck hidtil lejet sig ind på Åsvej 50, men den bygning står til nedrivning for at give plads til den nye Rema 1000.

Derfor har Premed indgået en aftale med Thisted Kommune om at opføre en base bestående af en nybygget boligpavillon med tilhørende garage ved Materielgården på Rævebakken, der ligger lige ovenfor Vilsund.

Nordjyske arbejder på at få svar på, hvad der skal ske med ambulancekørslen med udgangspunkt i Hurup.