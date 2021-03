Nye ansigter i Limfjordsteatret i Thy

THISTED:Limfjordsteatret har ansat Birgitte Uekermann Thomsen og Klara Espersen som henholdsvis administrativ ansvarlig og projektansvarlig i egnsteatrets nye afdeling i Thisted.

Birgitte Uekermann Thomsen er godt kendt med Thy Teaters tidligere bygning, som nu overtages af Limfjordsteatret. Fra 2012 var hun nemlig administrator i Thy Teater, der lukkede ved årsskiftet. Tidligere har hun bl. a. arbejdet med salg og projektledelse hos NORDJYSKE.

Birgitte Uekermann Thomsen - ny administrativ medarbejder i LImfjordsteatret i Thy. Privatfoto

Klara Espersen er uddannet jurist, men har i mange år arbejdet med visuelt design, branding og kommunikation for bl. a. Randers Egnsteater og Premier Is og som sekretariatsleder for Kulturmødet på Mors. Hun kommer fra en stilling hos Kulturprinsen i Viborg. Sideløbende arbejder hun som kunstner og har lavet flere projekter for Limfjordsteatret.

På teatret i Thy skal hun støtte op af de initiativer, som sættes i søen af afdelingsleder Steen Nedergaard Haugesen, der i januar blev ansat sammen med sin hustru, Pernille Nedergaard Haugesen.

Limfjordsteatret planlægger at ansætte yderligere én fast medarbejder - en tekniker - til den nye afdeling i Thisted, oplyser teaterleder Gitta Malling.

Thisted-afdelingen skal stå for egnsteatrets produktion af forestillinger for børn og unge, men i øvrigt skal der spilles teater for alle aldersgrupper i Thy.

Teaterbygningen ved Frederikstorv er ved at blive gjort klar til Limfjordsteatret, og i første omgang får de nye medarbejdere plads på matriklen i Nykøbing.

Der er planlagt en stor åbningsfest for den nye afdeling 12. september.