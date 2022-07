Nye beboere tvunget ud af luksuslejligheder

THISTED:Nogle af køberne til de nye luksuslejligheder på Sydhavnen i Thisted er over den sidste gode måneds tid begyndt at flytte ind i deres nybyggede lejligheder.

Nogle af lejlighederne i byggeriet står nemlig klar, selv om dele af området stadig har karakter af en byggeplads.

Men nu er de nye beboere blevet tvunget ud igen af det spektakulære og iøjnefaldende byggeri, der ligger i første parket til Limfjorden med en helt unik udsigt.

På baggrund af et anonymt tip er Nordjyske blevet gjort opmærksom på, at Thisted Kommune har udstedt et påbud til de pågældende om at flytte ud igen senest mandag i denne uge. I et brev til beboerne skriver kommunens byggesagsbehandler, at kommunen ville bede om politiets bistand til at rømme bygningen, hvis ikke beboerne var fraflyttet senest klokken 14 i mandags den 25. juli.

Årsagen til påbuddet er ifølge brevet, som Nordjyske har set dele af, at der ikke er givet en ibrugtagningstilladelse til bygningen.

Sagsbehandleren skriver desuden, at der indgives en anmeldelse til politiet, fordi det med henvisning til Byggelovens paragraf 30 er strafbart at tage ophold i en bygning, der ikke har opnået ibrugtagningstilladelse.

Byggeriet på Sydhavnen ligger lige ned til den blinkende Limfjord. Foto: Bente Poder

Salget af luksuslejlighederne på en af Thisteds vel nok bedst beliggende byggegrunde har ellers været en bragende succes.

De 24 lejligheder i det nye kompleks har i hvert fald vist sig at være særdeles attraktive for købere. Således har ejendomsmægleren Nybolig i Thisted ifølge nybolig.dk nu blot syv lejligheder til salg. Går man med tanker om at erhverve sig en lejlighed på Sydhavnsvej, så står den dyreste af de tilbageværende lejligheder i 5.600.000 kr., mens du kan få en mindre stuelejlighed til 2.300.000 kr.

Nordjyske har været i kontakt med ejendomsmægler Michael Søndergaard fra Nybolig for at få opklaret, hvordan man har kunnet sælge lejlighederne og give køberne nøglerne til et byggeri, der ikke har opnået ibrugtagningstilladelse. Michael Søndergaard har ingen kommentarer men henviser til bygherren.

Lejlighedsbyggeriet, der også rummer erhvervslejemål, er ejet at selskabet Sydhavn Thisted ApS, der ejes af Henrik Bojsen Jensen fra HBJ Projektudvikling og Brian Fredsø Vangsgaard fra M.C. Overgaard.

Nordjyske har torsdag været i kontakt med bygherre Henrik Bojsen Jensen. Han oplyser, at han i to uger har været på ferie i Spanien, og at han ikke har nogen kommentarer.

Nordjyske ville ellers gerne have haft svar på, hvorfor ibrugtagningstilladelsen ikke var på plads inden lejlighederne blev taget i brug, ligesom vi gerne ville have at vide, hvornår bygherren regner med at have ibrugtagningstilladelsen på plads, så køberne kan flytte tilbage i deres nye lejligheder. Endelig ville vi gerne have svar på, hvem der bekoster genhusningen af de lejlighedskøbere, som altså reelt lige nu står uden et hjem.