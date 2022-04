Nye brandregler giver problemer: Blomsterudstilling risikerer lukning

HURUP:Mandag 4. april blev den gamle auktionshal i Hurup forvandlet til en 1000 kvadratmeter stor udstilling med fokus på den vilde natur i Thy. Men "Danmarks vildeste forårsudstilling", som den bliver kaldt, er nu i fare for at blive lukket.

Manden bag udstillingen "Håb - Naturens stemme", natur- og blomsterkunstneren Johnny Haugaard, var en presset mand, da han lørdag 9. april lagde et opslag op på Facebook. Meldingen var klar: Udstillingen er i fare for at lukke, fordi den ikke lever op til gældende lovgivning om brandsikkerhed. Den er lavet i en gammel lagerhal, og skal den godkendes, vil det tage fire til fem måneder.

- Jeg har aldrig tidligere oplevet så stor opbakning som her. Reaktionerne på opslaget på Facebook har vist, at jeg langt fra er den eneste, der har oplevet problemer med de nye regler for godkendelse. Det er et landsproblem, som gør det svært i det hele taget at lave udstillinger i bygninger som den her - med mindre man har 50-80.000 kroner til at få bygningen godkendt til formålet, og så fremsender en ansøgning om at få det gjort et halvt års tid inden tilladelsen skal bruges, siger Johnny Haugaard.

Mandag formiddag arbejdede Thisted Kommune på at finde ud af, om udstillingen kan fortsætte.

- Det er jeg taknemmelig over. Her er ikke tale om om, at kommunen har lavet en fejl eller været modvillig. Her er tale om nogle nye overordnede regler, som bare gør det umuligt at lave en udstilling som den her eller noget tilsvarende. Og hvorfor lave regler, der forhindrer nogen i at lave velfungerende ting, siger Johnny Haugaard, som har lavet udstillingen i lagerhallen i Hurup så den opfylder alle de brand- og sikkerhedsregler, som den slags arrangementer tidligere skulle opfylde.

- Teknisk forvaltning i Thisted Kommune har været rigtig søde og jeg tror, at det ender med, at man siger: Det her skal køre og at vi kan lave noget som gør, det muligt, siger kunstneren som understreger, at der er styr på tingene og at han kan forsvare sikkerheden omkring udstillingen 100 procent overfor gæsterne, som der har været mange af siden åbningen i sidste uge.

De seneste uger har 140 frivillige sammen med Johnny Haugaard brugt adskillige timer på at få udstillingen klar til åbningen. De har forvandlet blomster, grene, mos, lav, tang og andet, man kan finde i naturen til udstillingerne, der i virkeligheden er én stor, fortællende installation.

En del af udstillingen har relation til krigen i Ukraine. Ni portrætter af nøgne mænd liggende i en skovbund fuld af mos og andet grønt skal illustrere det afsavn flere familier i Ukraine lige nu går igennem.