Nye broklapper til Aggerfærgen er fra Mors

THY-MORS: Når bilisterne engang til juni eller juli triller ombord på den nye færge mellem Thyborøn og Agger, bliver det på en broklap produceret på Mors.

I Tæbring i den sydvestlige del af Limfjordsøen arbejder en snes mennesker i en afdeling af firmaet Imers Industries, som i dag har til huse på leopardvej i Thisted, efter de flyttede fra Sundby Thy i 2017.

- Vi har lige afleveret en cykelbro over jernbanen ved Tarm, fortæller fortæller projektleder Henrik Vestergaard.

Afdelingen på Mors bygger derfor typisk de ordrer, der enten er på et styk eller nogle ganske få og gerne meget specielle.

Derfor har alle svejserne også et certifikat og et kontrolfirma kommer ofte forbi for at tjekke, at svejsesømmene er, som de skal være.

De sidste af de to broklapper til færgelejerne ombygget til den nye færge, som er ved at blive bygget på Ærø, skal være leveret til maling midt i marts.

