Nye fund af giftstoffer i vildænder: Op til 28 gange mere end tilladt

VESTKYSTEN: Analyser af brystkød og lever fra 10 vilde ænder, der blev skudt på Harboøre Tange før jul, viser et indhold af giftige PFAS-stoffer, som overskrider grænseværdierne helt op til 28 gange.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen har netop modtaget resultatet af analyserne. Det høje indhold af PFAS i ænderne stemmer overens med resultaterne fra tidligere undersøgelser af ænder fra Harboøre Tange.

PFAS-indholdet i både lever- og kødprøver lå for næsten alle ænderne over grænseværdierne, og i ét tilfælde var PFAS-indholdet 28 gange over grænseværdien. Kun i en enkelt krikand fra tangen lå PFAS-indholdet under og én anden lå omkring grænseværdien.

Fødevarestyrelsen advarer generelt mod at spise fødevarer, som indeholder giftige stoffer i koncentrationer over grænseværdierne, og derfor er det ikke tilrådeligt at spise kød fra ænder skudt på Harboøre Tange.

PFAS er sundhedsskadeligt for både dyr og mennesker, og det ophobes i kroppen og opkoncentreres i leveren. Det betyder, at der generelt er et højere niveau af PFAS i leverprøverne, og man skal derfor være særligt varsom med at spise lever fra vildt.

Der er ikke jagt på Harboøre Tange. Naturstyrelsen, der ejer arealet, havde tidligere et jagtlejemål, men det er ikke forlænget i 2022.

Ud over undersøgelserne på Harboøre Tange har Miljøstyrelsen også fået udtaget prøver af brystkød og lever fra ænder skudt på Agger Tange, Ringkøbing Fjord og på Nyord ved Møn.

Resultaterne fra Agger Tange og Ringkøbing Fjord foreligger ikke endnu, men prøverne fra Nyord er analyseret. Kun i en enkelt af ti ænder fra Nyord lå PFAS-indholdet i brystkødet omkring grænseværdien, mens indholdet i de øvrige brystkødprøver var under grænseværdien. I to leverprøver lå PFAS-indholdet noget over grænseværdien.

Endelig har Miljøstyrelsen fået prøveresultater fra to rådyr og to harer skudt ved Flyvestation Værløse på Sjælland. Her ligger indholdet af PFAS i alle prøver under grænseværdierne.

Analysearbejdet fortsætter i de kommende uger, hvor der vil komme flere resultater, oplyser styrelsen. Desuden vil analyseresultaterne blive sammenholdt med dyrenes alder for at få belyst, om der er sammenhæng mellem alder og indhold af PFAS i kroppen.

Grænseværdierne for PFAS fremgår af en EU-forordning fra december sidste år. Forordningen omfatter en række forskellige PFAS-stofgrupper, som har hver deres sæt af grænseværdier, og der er desuden forskel på grænseværdierne for brystkød og lever.

Miljøstyrelsen samarbejder med Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen om PFAS-undersøgelserne og indsamling af prøver. Analyserne udføres dels af Fødevarestyrelsens laboratorium, dels af miljølaboratoriet Eurofins.