Nye krav til vandløb og åer: Mere vand skal ledes væk

THISTED:Storåen og Hvidbjerg Å - herunder også Sjørring Sø kanal - er med tilstødende vandløb de to store å-systemer i Thisted Kommune og dermed også af stor betydning for muligheden af at lede stadig større vandmængder væk fra det omliggende land.

Derfor er vedligeholdelsen af åer og vandløb blevet et stadig mere aktuelt emne, som i denne uge blev drøftet i kommunens udvalg for klima, miljø og teknik. På samme møde behandlede udvalget den seneste status for vedligeholdelsen af de cirka 100 offentlige vandløb, kommunen vedligeholder. De har tilsammen en længde på cirka 300 kilometer.

Udvalgets drøftelser resulterede i en beslutning om henstille, at ” strategien for oprensning af de kommunale vandløb tilpasses de stigende vandmængder, der skal udledes” og at det skal ske gennem effektiv oprensning.

- Uden en effektiv oprensning får vi klager fra blandt andet lodsejere, hvis jord i kortere eller længere tidsrum står under vand, fordi vandløbene ikke kan lede det bort tilstrækkelig hurtigt, siger udvalgsformand Esben Oddershede (V).

Han er helt opmærksom på, at andre interesser taler for hensynet til naturen, der nogen steder har gavn af, at vandet ledes væk i et langsommere hensyn.

- Men ønsket om en bedre vandføringsevne i åer og vandløb kan godt forenes med hensynet til naturen, siger Esben Oddershede, som understreger, at det er væsentligt at tage hensyn til vandføringsevnen i åer og vandløb.

- Ikke mindst nu, hvor vandløbene skal lede stigende vandmængder væk, siger udvalgsformanden.

Kommunens vedligeholdelse af vandløbene består blandt andet i at vedligeholde brinkerne, skære grøde og rense op.

Vedligeholdelsen af vandløbene i Thisted Kommune er ekstra vigtig, fordi der er meget lidt fald i såvel Hvidbjerg Å-systemet og i Storåen. Og det gælder både i hovedløbene og i å-systemernes tilløb.

- Når afledningsevnen er dårlig, viser problemerne sig først opstrøms, siger Esben Oddershede.