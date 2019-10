Nye lejeboliger på vej: Plan for nybyggeri på Fårtoftvej

THISTED:Op til 16 nye almennyttige boliger opført i "tæt-lavt" byggeri.

Muligheden tegner sig i et forslag til ny lokalplan for et 7000 kvadratmeter stort område nord for Fårtoftvej mellem Lindevej og Vestergårdsvej.

Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen er sendt i offentlig høring fire uger frem.

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj at se positivt på en ansøgning om at godkende budgettet for byggeri af 16 almennyttige boliger på Fårtoftvej. Projektet kræver en ny lokalplan.

- I forvejen er der almennyttigt boligbyggeri syd for Fårtoftvej, og vi ser et dokumenteret behov for at der bygges flere moderne og tidssvarende boliger som et tilbud til folk, som eksempelvis har et ønske om at flytte fra en større ejerbolig til noget mindre, men boligtypen henvender sig til en bred gruppe af ældre og også børnefamilier - og boligerne vil passe til området, siger Esben Oddershede (V), formand for udvalget for klima, miljø og teknik.