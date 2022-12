Nye måder at arbejde på: Sosu'er kommer tættere på borgerne og beslutningerne

THISTED:- Man bliver da sådan lidt varm, når der er en, der siger "Hej min engel, er det dig, der kommer igen". Det vil hun jo ikke sige, hvis ikke hun føler, at hun kender mig.

Jane Hove, der er social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen Nord, er blevet endnu mere glad for sit job, efter at området i år har taget hul på et projekt, der blandt andet sætter fokus på, at de borgere, der modtager hjemmehjælp, skal møde færre forskellige medarbejdere.

Både hun og kollegaen Majbrit G. Bertelsen, der er social- og sundhedsassistent, oplever, at omlægningen til mindre teams og ændring af ruterne betyder, at de generelt kommer ud til færre forskellige borgere i løbet af en arbejdsuge. Og dermed får borgerne altså også i højere grad besøg af kendte ansigter.

Thisted Kommune har modtaget næsten syv millioner kroner i tilskud fra Socialstyrelsen til projektet, der skal afprøve, om såkaldt selvstyrende teams i hjemmeplejen kan give større arbejdsglæde for medarbejderne og samtidig gøre hverdagen bedre for de borgere, der modtager hjælp.

Projektperioden løber over to år, 2022 og 2023, og det er Hjemmeplejen Nord - Team Nordthy/Hannæs, der er udset til at afprøve ideerne. Efter en forberedelsesfase i starten af året, hvor medarbejderne kunne byde ind med forslag, startede afprøvningsfasen i september.

Tættere på hinanden

I Hjemmeplejen Nord er man gået fra at have to store teams til fire mindre, tre daghold og et aftenteam.

- Vi er kommet tættere på hinanden i gruppen, fordi vi ikke er så mange. I vores gruppe er vi begyndt at spise vores frokost sammen i lægehuset i Frøstrup, og hjemmeplejens sygeplejersker prøver så vidt muligt at holde frokost sammen med os. Det er rigtig godt. Det er nemmere end at sidde og skrive frem og tilbage, hvis der er noget fagligt, man lige skal have vendt, siger Jane Hove.

Efter et langt arbejdsliv i fiskeindustrien uddannede Jane Hove sig til social-og sundhedshjælper, og det har hun ikke fortrudt. Foto: Bo Lehm

Majbrit G. Bertelsen, der arbejder i aftenteamet, fremhæver, at man jo faktisk også sparer tid og løser opgaven bedre, når man i højere grad kommer ud i hjem, man kender.

- Så skal man ikke hver gang til at lede efter karklude, bleer og alting, nævner hun og fortsætter:

- Især i forhold til dem, der er demente, kan man meget nemmere få gjort det, man skal med dem, når de kender en. Nogle stejler, når der er nye mennesker, og det kan man jo godt forstå.

Prøver ideer af

60-årige Jane Hove har været fastansat i tre år i Hjemmeplejen Nord i tre år.

- Jeg har hele mit liv arbejdet i fiskeindustrien i Hanstholm, men så tog jeg hjælperuddannelsen og blev færdig som 57-årig. Det skulle jeg have gjort for mange år siden. Jeg er meget glad for det, siger hun.

Majbrit G. Bertelsen, social- og sundhedsassistent, synes, at der er spændende at være en del af det ny forsøgsprojekt. Foto: Bo Lehm

Majbrit G. Bertelsen er 44 år. Hun blev færdiguddannet som social- og sundhedshjælper i 1997 og var i mange år ansat på Områdecenter Trye i Frøstrup. Senere videreuddannede hun sig til assistent og har de seneste to år været ansat i Hjemmeplejen Nord. Hun synes, det er spændende at være en del af det ny forsøgsprojekt, hvor der lægges mere ansvar ud til medarbejderne.

- Det er dejligt at få muligheden for at lave en ændring, hvis der er noget, der ikke fungerer. Hvis vi får en god ide og bliver enige om det i teamet, så prøver vi den af, siger hun og tilføjer:

- Jeg tænker helt klart, at de ting, vi afprøver her, også kan bruges i resten af hjemmeplejen. De kan godt glæde sig!

Projekt skal styrke hjemmeplejen Thisted Kommune har fået knap syv millioner kroner fra Socialstyrelsen til et projekt, der skal afprøve, om faste, tværfaglige og selvstyrende teams i hjemmeplejen giver større arbejdsglæde hos medarbejderne og større trivsel hos borgerne.

Projektperioden løber fra januar 2022 til december 2023.

Afprøvningen foregår i Hjemmeplejen Nord - Team Nordthy/Hannæs. Her er hjemmeplejegruppen blevet inddelt i tre mindre dagteams og et aftenteam.

Der bliver også arbejdet med en mere fleksibel visitations- og økonomimodel, som i højere grad giver mulighed for at tilrette plejen efter borgernes aktuelle behov.

Det er planen, at de gode erfaringer fra projektet på sigt skal bredes ud til hele hjemmeplejen i Thisted Kommune. VIS MERE

Skal slippe tøjlerne

Kathrine Hove Josefsen, der er teamleder for sosu'erne i Hjemmeplejen Nord og for aftenvagten, er også glad for projektet med de selvstyrende teams.

- Fra min stol har det største omdrejningspunkt egentlig været at finde ud af, hvor kan jeg slippe tøjlerne. Jeg kan godt lide at have en plan, så jeg har også været udfordret i det her. Men det handler i høj grad om at finde ud af, hvilke opgaver skal ligge hos ledelsen, og hvilke opgaver kan sagtens varetages af teamet, siger hun og fortsætter:

- Jeg har mærket i høj grad, at teamet har sluttet sig sammen om en opgave og selv taget teten, for eksempel i forhold til hvordan vi bedst løser en opgave.

Bredes ud

Nina Odde, leder af hjemmeplejen i Thisted Kommune, roser medarbejderne i Team Nordthy/Hannæs for at gå aktivt ind i projektet og byde ind med forslag og løsninger og selv tage ansvar for at følge idéerne til dørs.

- Selvstyrende teams kræver enormt meget af medarbejderne, og det er en kulturændring, vi er i gang med, som kommer til at tage noget tid, siger hun.

Selv har hun blandt andet store forventninger til, at projektet vil give positiv effekt, når det gælder rehabilitering af borgerne.

- Her er det helt sikkert en fordel, at man kender borgerne godt, så man kan vurdere, om de er på vej op eller ned i funktionsniveau. Et godt kendskab betyder også, at man hurtigt kan reagere på, om noget begynder at ændre sig, det kan være en blærebetændelse, en begyndende demens eller for lidt at drikke, fremhæver hun.

Selv om Thisted Kommune på nuværende tidspunkt kun er halvvejs i projektet, ligger det allerede fast, at erfaringerne skal bredes ud til resten af hjemmeplejen, oplyser Nina Odde.