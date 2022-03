Nye navne klar til Alive: Stort trækplaster vender tilbage for tredje gang

THISTED:Corona-bekymringerne har endelig sluppet sit tag i festivalerne, og det markerer Alive Festival med fem nye navne på plakaten.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Den nye offentliggørelse består af en god blanding af velkendte navne og helt nye.

Især to navne vækker genkendelse hos de fleste: When Saints Go Machine og Efterklang.

- Vi er utrolig glade for at kunne præsentere fem nye navne, som blander rutinerede kræfter og helt dugfriske artister. Med Efterklang og When Saints Go Machine, som begge har leveret stærke udgivelser under coronanedlukningen, får vi garanti for de helt store oplevelser på den store scene i Skoven. Det er første gang, at Efterklang lægger vejen forbi Alive Festival, og det ser vi utroligt meget frem til, siger Nicolai Demuth, sekretariatsmedlem og ansvarlig for Alive Festivals musikprogram.

When Saints Go Machine har gæstet Alive Festival to gange tidligere. Ifølge Nicolai Demuth bliver det en fest uden lige, når de for tredje gang skal optræde i Skoven.

Buketten af offentliggjorte artister indeholder også noget af det allerbedste nye musik på den danske musikscene med Guldimund og PRISMA.

Søsterduoen PRISMA er kendt for deres pop-punkede lyd med karakteristiske harmonier gør det umuligt ikke at lade sig blive opslugt i deres ekstremt veludførte univers.

Guldimund med Asger Nordtorp Pedersen i centrum tager afsæt i stærke, poppede hooks, eftertænksomme tekster og fine melodier.

Det sidste navn i offentliggørelsen er den dansk/tyrkiske trio Aysay.

Med Luna Bülow Ersahin i front og Aske Døssing Bendixen på percussion og Carl West Hosbond på guitar, sammenflætter Aysay kultur, rytme og sprog.

Med kurdiske, tyrkiske og nordlige urtoner leger trioen og sætter tyrkisk tekst over svenske folkesange eller synger på dansk til en mellemøstlig rytme.

Alive Festival løber i år af stablen 28.-30. juli.