Nye prøver af PFAS i ænder: Disse steder på Vestkysten ser det værst ud

VESTKYSTEN: Der er store geografiske variationer i PFAS-indholdet i vildt. Det viser en række analyser af kød- og leverprøver fra vildænder, råvildt og harer, som Miljøstyrelsen har bestilt fra fem forskellige lokaliteter i Danmark.

Det er primært ænder, som indgår i undersøgelsen, og de stammer fra Harboøre Tange, Agger Tange, Vest Stadil Fjord og Nyord ved Møn. Der er analyseret både lever- og kødprøver. Generelt indeholder lever meget højere mængder PFAS end kød, men grænseværdierne for lever er også cirka 10 gange højere end for kød. Derfor viser de to prøvetyper stort set samme billede.

De analyserede ænder fra Vest Stadil Fjord og fra Nyord havde generelt et lavt indhold af PFAS. Ingen af de henholdsvis 11 og 10 ænder skudt på de to lokaliteter overskred grænseværdien for kød, og kun to leverprøver lå over grænseværdierne.

Værre så det ud med ænderne på Harboøre- og Agger Tange. Af 21 ænder fra Agger Tange lå 18 over grænseværdien for PFAS i kød og én tæt på, mens 12 ud af 15 ænder skudt på Harboøre Tange lå over grænseværdien. Flere af ænderne fra de to tanger havde meget høje overskridelser af grænseværdierne - helt op til 28 gange.

På den femte lokalitet i undersøgelsen, Flyvestation Værløse, blev der udelukkende skudt pattedyr: To harer og to stykker råvildt. Ingen af de fire dyr havde et PFAS-indhold som overskred grænseværdierne.

- Der er tale om et relativt lille antal analyser, og vi kan ikke drage nogen klare konklusioner på det nuværende grundlag, men det kan konstateres, at de høje værdier fra tangerne ikke blev fundet tilsvarende på de andre lokaliteter, udtaler kontorchef Jens Skovager Østergaard, Miljøstyrelsen, i en pressemeddelelse fra styrelsen. Han fortsætter:

- Vi vil nu se nærmere på resultaterne sammen med Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen og forskere på området. Først derefter tager vi stilling til, hvilke behov der måtte være for yderligere undersøgelser, og hvordan de i givet fald skal udformes.

Analyserne fra Agger Tange er taget i kød og lever fra 11 pibeænder, fem krikænder, to gråænder, to spidsænder og en knarand. Miljøstyrelsen har desuden fået resultat af prøver fra to rådyr skudt på Agger Tange. Her er grænseværdierne overskredet i leveren, men ikke i kødet fra begge dyr.

Miljøstyrelsen har tidligere på måneden orienteret om en undersøgelse, som NIRAS har lavet for Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Her var der taget prøver af græs over overfladevand på 67 statsejede engarealer langs Jyllands vestkyst, langs Sjællands vestkyst og i Østjylland. Fødevarestyrelsens indikatorværdier var overskredet på 60 af de 67 arealer.

Der blev også analyseret for PFAS i prøver fra vandhuller på engene. Her blev der fundet PFAS over indikatorværdien på ni ud af i alt 47 arealer.