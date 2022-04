Nye sange fra det gamle Thy

THY:Både tekster og melodier er af nyere dato.

Men de fleste af sangene i en ny udgivelse, "Nye Thy-sange", er lokalhistoriske nedslag, skrevet af Svend Sørensen, tidligere museumspædagog på Museum Thy, og sat i musik af en lokal spillemand, Mads Hove Jeppesen.

De to kender hinanden fra bl. a. Thy Folklore, hvis sanggruppe Svends kone, Rie Povlsen, er medlem af, og de har tidligere samarbejdet om et par egnsspil, herunder Fyrspillenes "En perle i Thy", der havde tekst af Svend Sørensen. I stykket indgik en sang, om Morup Mølle, som blev sat i melodi af Mads Hove.

- Så spurgte Mads, om vi ikke skulle prøve at lave nogle flere sange, fortæller Svend Sørensen.

Det er blevet til i alt 14 sange om blandt andre en "klog kone", Stine Kudsk. Om Flaske Peter fra Thisted og om Thisted-pigen, skulpturen ved Thisted Kystvej. Og om "Fiskerpigen fra Amtoft".

Men der er også sange om Nationalpark Thy, om de forhistoriske guldbåde fra Nors og om den "augustmide", som i hvert fald tidligere var en stor sensommerplage i visse dele af Thy. Og sangen om Morup Mølle er også med i "Nye Thy-sange".

Præsenteres af Thy Folklore

Thy Folklore har nu taget sangene op, og nogle af dem vil sanggruppen præsentere onsdag 20. april ved et arrangement på Tilsted Skole, der er Thy Folklores faste øvelokalitet. Publikum får også lejlighed til at synge med på nogle af sangene.

Svend Sørensen understreger, at han ikke kunne finde på at udgive sine tekster som en digtsamling, hvis det ikke var for Mads Hoves melodier.

- Man kan sige, at det er et arbejdsredskab. Koret er blevet glade for at bruge sangene, og det skal Mads have æren for, for det er nogle gode melodier, han har lavet, siger Svend Sørensen.

Han har skrevet masser af lejlighedssange til kendte melodier:

- Personligt synes jeg, at det er en anelse mere originalt, når der bliver skrevet nye melodier til sangene, siger Svend Sørensen.

"Nye Thy-sange" er udkommet på det lokalhistoriske Forlaget Knakken.