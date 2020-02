Nye signaler på Thybanen: Sådan rammes tog- og biltrafikken

THY:Thybanen skal have et nyt, digitalt signalsystem, og Banedanmark er gået i gang med den sidste del af arbejdet.

Hidtil er forberedelserne - såsom at grave kabler ned - udført uden gener for trafikken. Men denne gang kan arbejdet ikke laves, uden at det vil påvirke både tog- og biltrafikken i perioder.

Banedanmark oplyser i en pressemeddelelse, at der nu skal udskiftes bomanlæg på hele strækningen mellem Thisted og Struer. Det sker i etaper, hvilket påvirker togtrafikken som beskrevet i faktaboksen herunder:

Sådan påvirkes togtrafikken Togtrafikken bliver etapevist aflyst i løbet af fire weekender på hele eller dele af strækningen, når systemet skal testes. Arriva indsætter togbusser på de berørte strækninger. Der er delvist spærret for togtrafik pga. installation, test og ibrugtagning i weekenderne: - Fredag aften den 21. feb. til tidlig mandag morgen den 24. februar - Fredag aften den 6. marts til tidlig mandag morgen den 9. marts - Fredag aften den 20. marts til tidlig mandag morgen den 23. marts - Fredag aften den 3. april til tidlig mandag morgen den 6. april Se aktuel trafikinformation på: www.rejseplanen.dk VIS MERE

Nogle overkørsler må afspærres i perioder, og det betyder følgende for bilister:

Sådan påvirkes biltrafikkeni februar Første spærring af vejtrafikken skete søndag den 16. februar og varer frem til fredag den 21. februar kl. 23:00. Når overkørslerne bliver afspærret, vil de være lukket i op til fem hverdage. Som nabo og trafikant vil man derfor være nødt til at køre ad en omkørselsrute. Som hovedregel vil den nærmeste overkørsel være åben. Etape 1 mellem Snedsted og Thisted: - Kappelstensvej: 16. februar kl. 01:00 til 21. februar kl. 23:00 - Silstrupvej:16. februar kl. 01:00 til 21. februar kl. 23:00 - Gl. Sjørringsvej:16. februar kl. 01:00 til 21. februar kl. 23:00 - Todbølvej: 16. februar kl. 01:00 til 21. februar kl. 23:00 (nord for Kallerupvej) - Dragsbæksvej: 23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00 - Præstegårdvej:23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00 - Næstrupvej:23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00 - Todbølvej:23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00 (syd for Kallerupvej) - Midholmvej: 23. februar kl. 20:00 til 28. februar kl. 04:00 VIS MERE

Banedanmarks nye digitale signalsystem erstatter de gamle analoge signaler, som efterhånden er slidte og forældede. Fremover skulle der blive mulighed for flere tog på skinnerne - og flere tog til tiden, lyder det i pressemeddelelsen.

På Banedanmarks hjemmeside er der en oversigt over, hvornår der arbejdes på de forskellige overkørsler, så man kan gå ind og tjekke afspærringer i sit lokalområde.