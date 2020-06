Nye studiepladser til Thisted

THISTED:Til efteråret kan Professionshøjskolen Nordjyllands afdeling i Thisted byde velkommen til nye studerende, der drømmer om en fremtid som procesteknolog. Det står klart, efter Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt ansøgningen om at oprette en ny såkaldt uddannelsesstation i byen.

Det glæder erhvervsminister Simon Kollerup:

- Hvis vi skal øge produktiviteten og skabe danske arbejdspladser i fremtiden, skal vi sørge for, at vi har en arbejdsstyrke med gode kompetencer. Samtidig er det vigtigt, at man kan bo og uddanne sig i alle dele af landet. Vores uddannelsessystem skal favne hele Danmark og ikke kun de største byer. Så det er en god nyhed, at der kan oprettes en uddannelsesstation, der passer godt til lige præcis dét område, udtaler han i en pressemeddelelse.

Professionshøjskolen Nordjylland (UCN) fik tidligere grønt lys til at oprette uddannelsen i Hobro, men på grund af manglende søgning til uddannelsen opstod ønsket om at rykke uddannelses til Thisted i stedet. Og det ønske er nu godkendt.