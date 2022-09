Nye tider, nye behov: Drøfter "revitalisering" af indkøbscenter

HANSTHOLM:Hvad skal der ske med et stort butikslokale på Hanstholm Bytorv, der siden årsskiftet har været det nye navn for Hanstholm Centret.

Det spørgsmål vil Thisted kommune gerne have svar på, for en del af centret står på kommunalt ejet jord - og den del står tom. Og de mange tomme kvadratmeter er efter en gammel aftale nu overdraget til kommunen.

- Vi taler om den del af centret, hvor der tidligere var bowlingcenter. Her er tale om mange tomme kvadratmeter, og de skal "revitaliseres", forklarer drifts- og anlægschef Ejgil Haurum, Thisted Kommune.

Hvordan revitaliseringen skal gennemføres og hvad der på sigt skal ske med de ledige kvadratmeter i det tidligere bowlingcenter, skal drøftes med centerforeningen.

- Vi vil gerne drøfte, hvad lokalet kan bruges til, og vil i den sammenhæng spørge centerforeningen, om den har nogle ideer, siger Ejgil Haurum.

Afdelingsdirektør Michael Sørensen, Sparekassen Thy, er formand for centerforeningen. Han forklarer at centerforeningen først til november skal drøfte fremtiden for det store lokale med kommunen.

- Efter en konkurs blev de lokaler, hvor der tidligere var bowlingcenter, overtaget af et realkreditinstitut, som har stået med lokalerne i en lang årrække - og har været ejer på helt normal vis. Da realkreditinstituttet ønskede at afhænde lokalerne, skulle de efter den gamle aftale overtages af kommunen, hvis der ikke var andre købere, men før der har været møde med kommunen, ved jeg ikke, hvilke planer, kommunen har for lokalets fremtidige anvendelse, siger Michael Sørensen.

Centerforeningen tog før årsskiftet initiativ til at ændre Hanstholm Centret fra udelukkende at være et indkøbscenter til et sted med plads til andre aktiviteter. I den forbindelse skiftede det navn til "Hanstholm Bytorv".

Den omstillingsproces skal fortsætte, forklarer Michael Sørensen og tilføjer, at centerforeningen som sådan har begrænsede muligheder blandt andet fordi dens økonomi baserer sig på kontingenter fra dens medlemmer.

- Det er ikke centerforeningen, der ejer lokalerne, men vi kan komme med forslag og ideer til, hvordan centret og også de ledige lokaler kan udnyttes til nye formål, men vi er også afhængige af, at der enten kommer nye lejere - eller ejere i de ledige lokaler, siger Michael Sørensen.

Han håber, at novembers møde med kommunen bliver en anledning til at finde nye muligheder for det tidligere bowlingcenter og dermed bidrage til arbejdet med at skabe nye og anderledes aktiviteter i centret.