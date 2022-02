Nye tider på affaldsfronten: 13.000 husstande skal putte madaffald i grønne plastposer

THISTED:På mandag begynder en ny tid på affaldsfronten, når affaldsselskabet Remondis begynder at omdele 2,6 millioner poser i grøn genbrugsplast til 13.000 husstande i Thisted Kommune. Det vil tage seks uger at omdele samtlige poser. Poserne erstatter de brune papirsposer, som mange husholdninger hidtil har brugt til bioaffald. Fremover er det de grønne plastposer, der skal bruges til madaffald.

Et forsøg sidste sommer viste stor tilfredshed med de nye plastposter i de 1000 husholdninger, der var med i forsøget. Det viste, at der var langt færre problemer med de nye plastposer end med de gamle, brune papirposer som kunne gå i opløsning, hvis de blev våde - og som kunne være årsag til problemer med maddiker i affaldsspanden.

De plastposer, der nu omdeles til husstandene i Thisted Kommune er ikke helt identiske med de poser, der blev bruget i sidste sommers forsøg. På baggrund af tilbagemeldinger efter forsøget er der lavet mindre ændringer.

Er der husstande, der fortsat har en beholdning af de gamle brune papirposer, kan de stadig bruges. Ellers kan de afleveres til genbrug, oplyser Thisted Kommune.

- Vi ser frem til at få de nye poser til madaffald ud til forbrugerne, som næsten enstemmigt var meget glade for alternativet under sidste sommers forsøg. Vi håber, at vi nu i dialog med borgerne har fundet den løsning, der gør, at det bliver en god oplevelse at sortere affald og passe på miljøet, siger Flemming Christensen, sektionsleder for Affald og Ejendomme i Thisted Kommune.

Når det er muligt at bruge poser af plastik til madaffaldet, skyldes det, at kommunen har skiftet aftager af madaffaldet. Den nye aftager i Frederikshavn kan sortere poserne fra, når madaffaldet behandles i biogasanlægget.

- Det forringer ikke kvaliteten af madaffaldet, og på den her måde kan det opsamles og genbruges, så vi fortsat har en bæredygtig løsning, siger Flemming Christensen.