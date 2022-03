Nye udbydere melder sig ind i kampen om fibernet-kunderne i Thy og på Mors

THY-MORS:Thy- og morsingboere med adgang til Thy-Mors Energis fibernet får nu flere udbydere at vælge imellem.

Fra 2. marts melder Yousee og TDC Erhverv sig ind i kampen om de lokale kunder, oplyser de i en pressemeddelelse.

- En fiberforbindelse kan give virksomheder det stabile og teknologiske fundament, de har brug for, når de skal omstille sig til den digitale fremtid. Det er derfor vores ambition, at virksomheder landet over skal have adgang til de bedste digitale erhvervsløsninger via fiber. Det gælder naturligvis også thy- og morsingboerne, og vi er derfor glade for nu også at kunne tilbyde vores produkter via Thy-Mors Energis fibernet, fortæller John Henriksen, direktør for TDC Erhverv.

Christian Morgan, direktør for Yousee, varsler godt nyt for forbrugerne:

- Det er vigtigt for os, at forbrugerne har mulighed for at vælge netop de digitale løsninger, der passer bedst til deres behov. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde lynhurtigt internet og fleksible tv-løsninger til borgerne i Thy og på Mors.

Den nye aftale giver blandt andet en række kunder, der i dag har internet via telefonstikket, og derfor begrænsninger på hastigheden, mulighed for at skifte til en fiberforbindelse, hvor de kan få op til 1.000 Mbit.

I første omgang er det YouSee og TDC Erhverv, der gør sit indtog, og i løbet a fsommeren 2022 får de selskab af udbyderen Hiper.

Godt med flere valgmuligheder for thy- og morsingboerne

Hos Thy-Mors Energi glæder fiberchef Lars Thorup Nielsen sig over, at fiberkunderne i Thy og på Mors får endnu flere produkter at vælge imellem.

Mange af Thy-Mors Energis andelshavere har allerede takket ja til en fiberforbindelse, og i takt med at flere tjenesteudbydere får adgang til fibernettet, er Lars Thorup Nielsen sikker på, at en fiberforbindelse vil blive attraktiv for endnu flere andelshavere, som dermed kan få gavn af deres fibernet.

- Som andelsselskab er det vores vigtigste opgave at skabe værdi for vores lokalsamfund med fiberinfrastrukturen, som er fuldt udbygget i Thy og på Mors. Derfor er det vigtigt for os, at vores andelshavere får frihed til selv at vælge udbyder af tv- og internetprodukter, fortæller Lars Thorup Nielsen, fiberchef i Thy-Mors Energi.