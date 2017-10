Nye underskrifter for møller

THY-HANNÆS: Konrad Sejersbøl fra Gettrup afleverede mandag eftermiddag 182 underskrifter til Thisted Kommunes borgmester, Lene Kjelgaard Jensen (K).

Underskrifterne er en påmindelse om, at der er mange i Ydby-området, der ønsker, at mølleprojektet i Sindrup fortsat skal være en del af vindmølleplanen for Thisted Kommune.

Underskriftslisterne med overskriften "Vi siger JA til vindmøller i Sindrup ved Ydby og JA til grøn og CO2 neutral energi" blev lagt ud i butikker i området op til denne weekend.

Det skete efter, at det stod klart, at Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti har taget en ny holdning i debatten og nu kun peger på Tagmarken ved Hillerslev som et område, hvor der kan opstilles møller.

Konrad Sejersbøl bor omkring tre kilometer fra det område, hvor der er forslag om opstilling af seks møller.

Under høringsperioden i forsommeren blev der samlet 137 underskrifter ind til fordel for projektet i Sindrup, og der var samtidig 291 underskrifter imod projektet

Konrad Sejersbøl siger, at de nye underskrifter for 90 procents vedkommende er indsamlet under postnummer 7760 (Hurup).

- Jeg håber, at politikerne besinder sig og siger ja. Alt andet er utroværdigt.