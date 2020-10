Nyt bestyrerpar på Vildsund Camping: - Vi glæder os til den nye udfordring

VILSUND:Den daglige drift af Vildsund Camping og selskabslokalet Den Gamle Dyrehave er pr. 1. oktober overtaget af Susanne og Leif Pedersen fra E & F Rengøring.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Møllegårdens Camping/Vildsund Camping.

- Det glæder mig meget, at Susanne og Leif har valgt at indgå i dette samarbejde mellem vore to virksomheder, siger Michael Nøhr Nielsen, indehaver hos Møllegårdens Camping, i pressemeddelelsen.

Han overtog Vildsund Camping i 2015, og siden har pladsen under de tidligere bestyrere udviklet sig i en positiv retning med ny legeplads, renovering af køkken og sanitetsbygning, ny grillhytte samt to nye hytter, lyder det i pressemeddelelsen.

Nu gives stafetten videre til Susanne og Leif Pedersen, som med bopæl i Vildsund og stor erfaring fra servicebranchen ifølge Michael Nøhr Nielsen er et oplagt valg.

- Det ligger mig meget på sinde, at campingpladsen i Vildsund kan bevares og fortsat udvikle sig i de kommende år. Denne sæson har naturligvis været meget speciel med corona-restriktioner og aflyst Vildsund Marked, men vi ser lyst på fremtiden og ønsker fremover at byde velkommen til mange flere turister i vores lille smørhul her ved Limfjorden, lyder det fra Michael Nøhr Nielsen.

Fastliggerne har altid været en vigtig del af Vildsund Camping, og sidste år blev pladsen godkendt til helårscamping af Thisted Kommune. Tilladelsen gælder kun fastliggere, som Susanne og Leif Pedersen dog dermed håber at kunne tiltrække i endnu større antal.

- Vi har selv været vildsundboere i mange år, og vi glæder os til at kunne bidrage til byens udvikling på denne måde. Vi har i forvejen haft et glimrende samarbejde omkring rengøring på pladsen og i Den Gamle Dyrehave, og vi glæder os til den nye udfordring. Vildsund har meget at byde på, ikke mindst for campister i den modne alder, og vi vil skrue op for markedsføringen af vort område, vores by og vores campingplads, lyder det fra Leif Pedersen.

Vildsund Camping blev i sin tid grundlagt af Carl Nør og har i dag 125 pladser samt 11 hytter til udlejning. Dertil kommer selskabslokalet Den Gamle Dyrehave, som tilbyder plads til fester og arrangementer.