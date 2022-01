Nyt børnehus bliver i virkeligheden mange huse

SENNELS:Det kaldes et børnehus. Men i virkeligheden er det mange børnehuse, som skal opføres i Sennels. Det vinderprojekt, som Thisted Kommune nu kan præsentere, udmærker sig nemlig ved at være en institution bestående af en samling mindre træhuse i klynge, med to huse til de mindste og tre til de lidt større børn i førskolealderen.

- Det er rigtig godt, at det er opdelt i små enheder, og at det bliver så hjemligt og trygt for børnene, siger Rikke Kristensen Dalgaard, forældrerepræsentant i byggeudvalget, der har valgt ATRA arkitekter som totalrådgiver for det nye børnehus.

Visualisering: ATRA arkitekter

Huset skal vokse med børnene

- Det var det forslag, der var bedst til at tage højde for børnenes udvikling. Arkitekterne har haft fokus på, at huset skal vokse med børnene - de mindste skal ikke forholde sig til andet end det hus, hvor de skal gå, siger hun.

Ud over at være forælder i Sennels Børnehave er Rikke Kristensen Dalgaard selv pædagog, med erfaring fra arbejde i netop en vuggestue. Hun glæder sig over, at Sennels nu også får et pasningstilbud for de mindste børn med det nye børnehus, hvor to af fem huse bliver for den kommende vuggestueafdeling. Et sjette hus skal rumme køkken og personalefaciliteter.

Sennels Børnehus Nybyggeriet på 825 kvadratmeter får plads til 60-70 børnehavebørn og 15-20 vuggestuebørn. Byggeriet forventes igangsat i oktober 2022 og afsluttet i december 2023. Der er givet en bevilling på 21,5 mio. kr., som skal dække køb af grund, rådgivning, byggeri samt etablering af legeplads og køb af inventar. VIS MERE

Også Michelle Holler Sørensen, pædagogisk leder i Sennels Børnehave, er begejstret for vinderprojektet.

- Det bliver megagodt. Det er jo vildt overvældende for vuggestuebørn at skulle starte i institution, og så er det bare godt at de har en base, hvor de hører til, siger hun.

De seks huse bliver bygget sammen omkring et fælleshus, hvor der både bliver plads til fællesarrangementer, og hvor man kan passe de få børn i institutionens ydertimer.

Det nye Sennels Børnehus opføres på en knap én hektar stor grund øst for den nuværende børnehave. Der skal etableres en ny adgangsvej nord for den nuværende - til både børnehuset og til Nordthy Hallen.

Fokus på udeliv

Samtidig er institutionen indrettet med fokus på det udeliv, som allerede nu præger børnehaven. Hvert af husene får således sin egen overdækkede terrasse. Og da nybyggeriet skal opføres på en næsten én hektar stor grund øst for den nuværende Sennels Børnehave, får fremtidens vuggestue- og børnehavebørn god plads at boltre sig på. Den nye grund er dog i dag en bar mark, men det nye børnehus får lov at beholde den nuværende matrikel med masser af vegetation.

- Vi er glade for den legeplads, vi har i dag. Det er megafedt, at vi får endnu større udearealer, men det tager jo noget tid, inden de gror til, så derfor er det rigtig godt, at vi kan få lov til at beholde den nuværende, siger Rikke Kristensen Dalgaard.

Visualisering: ATRA arkitekter

Hun har altid glædet sig, når hendes børn er kommet mudrede og beskidte hjem efter en aktiv dag i børnehavnen. Den største af børnene er nu startet i skole. Den mellemste går i børnehaven, men når ikke at opleve nybyggeriet. Derimod kan lillebror på knap et år glæde sig til det nye børnehus, der - hvis tidsplanen holder - vil være klar til indflytning i december 2023.