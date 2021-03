Nyt bytte-portal for sommerhuse

THY:Et nyt bytteprotal til sommerhuse har set dagens lys.

Ophavsmand er Per Bjerre, der har rødder i Nordvestjylland og som ejer et sommerhus på Boddum.

Han fik idéen, fordi kun to ud af 10 fritidshuse lejes ud. De fleste feriehuse bruges kun af deres ejere og ejerens familie.

- Tusindvis af danskere har et fantastisk sted, som de har brugt flittigt her under corona-pandemien. Selv elsker jeg vores sommerhus i Thy højt, men forandring fryder. Det vil være dejligt at bo lidt i en anden skøn sommerbolig ved vandet i en anden spændende del af Danmark. Mange lejer ikke ud, fordi de ved, hvordan udlejningshuse kan blive slidt eller ting ødelagt. Sådan er det ikke her, hvor der sker et ligeværdigt bytte mellem omsorgsfulde familier, der passer på hinandens personligt indrettede og velplejede huse, siger Per Bjerre.

Han mener, at det kan det være tillokkende at opleve et andet dejligt sted i Danmark i en uge eller to.

Hjemmesiden www.bytsommerhus.dk er en service, hvor sommerhusejere kan foretage et trygt og billigt bytte med sommerhusejere i en anden skøn dansk egn.

Per Bjerre påpeger, at man på bytsommerhus.dk har maksimal frihed. For, man bytter kun, når man har lyst.

Der er ingen penge mellem de, der bytter, men der er et lille medlemsgebyr.

- Lige nu er det dog ganske gratis at være med for de første, der sætter deres hus på. Dermed er det økonomisk attraktivt at bytte, fordi et rigtig godt sommerhus nemt koster 8000-10.000 for en sommeruge. Og på bytsommerhus.dk kan man bytte lige så meget, man vil, året rundt, siger Per Bjerre.

Bytteriet er i øvrigt ikke kun forbeholdt sommerhusejere.

- Man kan også bytte et almindeligt skønt helårshus i Thy, understreger Per Bjerre.

Per Bjerre har været chef i DR, kommunikationschef i Folkekirkens Nødhjælp og engagementschef i udviklingsorganisationen Oxfam IBIS.