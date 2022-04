Nyt gourmet-eventyr i kystlandsby: Skal tiltrække mad-turister fra nær og fjern

AGGER:Endnu er håndværkernes banken den lyd, der først rammer én, når man træder ind ad døren til det, der om kort tid bliver omdannet til Aggers nye gourmetrestaurant.

Men selv i byggerod er lokalet på denne forårsdag badet i solskin, der strømmer ned gennem glasloftet, og kombineret med den store glasfacade giver det en fornemmelse af, at man står midt i elementerne.

Navnet bliver Restaurant Tri, og manden bag er ingen ringere end Nicolas Min Jørgensen, tidligere kaptajn på kokkelandsholdet og tidligere køkkenchef på Michelin-restauranten Substans i Aarhus.

Restauranten får hjemme i Vesterlandet, Aggers nye kultur-, turist- og arbejdshus, tegnet af arkitekt Søren Sarup. Husets arkitektur spiller perfekt sammen med Restaurant Tris koncept, hvor spiseoplevelsen i høj grad spiller sammen med omgivelserne:

- Huset fremstår helt transparent, så uanset, hvilken tid på året, man er her, så er man virkelig til stede, understreger stjernekokken.

Restaurant Tri

Restauranten er i to plan, med borde i grundplan og trappe op til toiletter og en platform, hvor Nicolas Min Jørgensen drømmer om at udnytte det rigelige sollys til at dyrke krydderurter i en lille "svævende have".

- I vores blomsterkasser og krukker vil vi forsøge at afspejle noget af den urterigdom og botanik, som vi har at arbejde med. Samtidig har vi hele tiden vores egne krydderurter og spiselige blomster, der kan indgå på menuen, siger Nicolas Min Jørgensen.

Med blot otte borde kan restauranten huse mellem 16 og 28 gæster ad gangen, og det lyder måske ikke af meget, men der er lagt i kakkelovnen til lidt af en gourmetoplevelse for de besøgende:

- Vi går ned i antal pladser, til gengæld skruer vi op for ambitionsniveauet. Med det antal borde kan vi tillade os at skrue op for antallet af åbningsdage om sommeren og ned om vinteren, og fordi vi kommer med en restaurant, der vil noget unikt, så mener vi, det er realistisk, at vi kan fylde restauranten op, siger Nicolas Min Jørgensen.

Han håber at tiltrække både lokale thyboer, men i høj grad også gastroturister fra resten af Danmark samt vores nabolande.

- Det er folk, som er villige til at rejse langt efter oplevelser. Jeg er af den opfattelse, at oplevelsesturisme i dag hænger rigtig meget sammen med mad. Hvis man for eksempel rejser til Italien, så er det en del af oplevelsen, at man spiser italiensk og lader rugbrødet blive derhjemme, siger Nicolas Min Jørgensen og fortsætter:

- For de lokale vil de komme til at opleve det meget som deres egen baghave, men for en spanier, en tysker eller en nordmand, vil det være en oplevelse meget ulig det, de har derhjemme.

Menuen skal bæres af Limfjorden og Vesterhavet, men også det meget forskelligartede landskab, der strækker sig derimellem. Derudover skal maden, enten i udseende eller farver, afspejle sæsonen. Og så er det ultralokalt, frem for alt:

- Jeg tror ikke altid, man kan forvente, at turister vil rejse langt, bare for at få en spiseoplevelse. Derfor skal det her være mere end et måltid. Derfor leger vi også lidt med, at vi i stedet for serveringer har fortællinger. Alle tallerkner skal have en historie fra det omkringliggende område, og hvis retten ikke har en historie, så er den ikke relevant, siger Nicolas Min Jørgensen.

Inddragelsen af råvarer, der er dyrket og opdrættet i nærområdet, vil tilføje en ekstra dimension til gæsternes oplevelse.

- Ideelt set skal gæsterne have mulighed for at cykle ud næste dag og se, hvor råvarerne kommer fra. Det er en stor del af vores koncept, at vi befinder os lige her, og vi bruger det, vi har, siger han og uddyber:

- Det betyder også, at der vil være nogle råvarer, som man måske undrer sig over, at vi ikke har på menuen. For eksempel stenbiderrogn. Men det er fordi, sælerne herude spiser vores stenbidere, så hvis vi skulle have det på menuen, ville det være importeret fra Færøerne, og det giver ikke nogen mening.

Han driver allerede restauranten Agger Darling i den lille by ved havet - og det vil han fortsætte med at gøre, forsikrer Nicolas Min Jørgensen:

- Agger Darling løber ingen steder. Vi lægger ikke skjul på, at det har været svært for os at finde personale, ligesom resten af branchen, og Agger Darling er en tung maskine. Men som det ser ud nu, er den sikret for i år. Og som jeg ser det er det vigtigt, også for Agger som turistby, at Agger Darling også er her, siger Nicolas Min Jørgensen og tilføjer:

- Jeg har gennem årene fået mange forespørgsler, både fra turister og lokaler, om vi havde mulighed for at lave mere gourmet-prægede aftener på Agger Darling, hvor vi kunne give den gas. Men for mig at se er Agger Darling mere en familierestaurant, og det skal den have lov til at blive ved med at være.

På Restaurant Tri kommer menuen til at bestå af cirka 15 store og små serveringer, afhængig af sæsonen. Menuen er prissat til 1400 kr., mens vinmenuen koster 1100 kr., dog 800 kr. hvis det skal være alkoholfrit. Bookingen for juni, juli og august åbner 28. april.