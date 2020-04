Nyt lægehus i den gamle skole i Hundborg

HUNDBORG:Til efteråret bliver den tidligere folkeskole i Hundborg ramme om et nyt sundhedsfællesskab med hjemmepleje, sygeplejeklinik og lægepraksis.

Praktiserende læge Klaus Wilbrandt Kjær rykker ind i huset sammen med Thisted Kommunes hjemmeplejen og en sygeplejeklinik.

Kommunen har i længere tid været på udkig efter nye lokaler til et mødested for hjemmeplejen i området, og i februar i år godkendte kommunalbestyrelsen, at der kan bruges omkring fem mio. kr. på en ombygning af skolebygningen, som senest har huset Sprogcenter Thisted.

Ida Pedersen (S), formand for social- og sundhedsudvalget, glæder sig over de kommende muligheder i Hundborg:

- Jeg er meget glad for, at vi snart kan tilbyde et tværfagligt sundhedsfællesskab i Hundborg, der både giver en bedre lægedækning i området og samtidig giver bedre faciliteter for hjemmeplejen, siger hun ifølge en pressemeddelelse.

Ida Pedersen er også glad for, at der bliver mulighed for at lave en sygeplejeklinik på linje med den, som er etableret i Frøstrup.

I Hundborg bliver der et samarbejde med den praktiserende læge, og de to klinikker vil få fælles faciliteter.

Hjemmeplejens nye mødested i Hundborg skal erstatte nogle utidssvarende lokaler i Snedsted.

Klaus Wilbrandt Kjær etablerer sig som praktiserende læge i Hundborg. Arkivfoto

Borgernært sundhedsvæsen

Klaus Wilbrandt Kjær ser frem til at blive del af et fællesskab, hvor han kan arbejde dør om dør med hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

- Det er for mig svaret på, hvordan man skaber det borgernære sundhedsvæsen, som alle snakker om. Det er noget jeg glæder mig meget til og som jeg håber, at folk vil sætte pris på, siger han.

Klaus Wilbrandt Kjær bor i Sennels, hvor han i dag har Lægehuset Thyland. Men har tidligere arbejdet et halvt år i Hundborgs andet lægehus og er derfor godt kendt med området.

Ombygningen af den tidligere skole går i gang snarest, og efter planen vil den nye lægepraksis kunne åbne for tilgang af patienter fra omkring 1. november i år.