Nyt liv i gammel smedje: Anderledes åbning til midtbyen

THISTED:Engang - og det er efterhånden rigtig mange år siden - udfoldede det traditionelle smedehåndværk sig i den gamle smedje bag ejendommen i Strømgade 4. Efter mange år i glemslen kommer smedjen til ære og værdighed igen. Godt nok uden lyden af hammerslag mod gloende jern på armbolten - for essen er afløst af noget så nutidigt som en pizzaovn.

Bortset fra skorstenen ligner bygningen heller ikke helt sig selv. Godt nok er væggene muret op i gamle mursten, men i den "nye" Smedje skal der ikke smedes jern, men aktiviteter i det, der bedst kan kaldes et rum med masser af facetter og mulighed for at realisere ideer og aktiviteter. Både under glastaget i den genopståede Smedje, i forhuset på Strømgade 4, som Thisted kommune har overtaget og ombygget til endnu et rum for aktivitet og under åben himmel i et genskabt baggårdsmiljø.

Smedjen bliver et centralt punkt på den nye passage gennem en del af Thisteds gamle bymidte, som har været overset af de fleste, men som nu bliver tilgængelig med en ny passage gennem midtbyen, som skaber forbindelse fra Nytorv over Havnetorv til havn og fjord.

Mens den gamle smedje har været under ombygning, har Smedjen været et butikslokale i Storegade, som dels har været ramme om forskellige aktiviteter, dels været mødested for de frivillige, der har arbejdet med at lægge planer for de fremtidige muligheder i Smedjen. Det er Camilla Holm Broe, Thisted Kommune, tv., Laura Boel, Jonas Ingemann Haaning, Lars Brix, Sofie Horsager og Karen Hertz Holm. Foto: Jens Fogh-Andersen

Hvor passagen er lavet som en ny forbindelse, er Smedjen et anderledes håndholdt projekt. Ikke mindst når det gælder de fremtidige anvendelsesmuligheder. Tanken er, at det skal være et sted, hvor ildsjæle kan realisere ideer og gøre det nemt, fortæller Sofie Horsager og Karen Hertz Holm, som har været med siden projektets spæde start, og Laura Boel, Jonas Ingemann Haaning og Lars Brix. De tre sidstnævnte er kommet til senere, men også drevet af lysten til at være med til at skabe det bedst mulige afsæt for et nyt samlings- og aktivitetssted med vide rammer for indhold.

Lægger skinner mens toget kører

- Vi føler os frem. Hvad gør vi og hvad skal vi bygge videre på i forhold til nye brugere af smedjen. Vi er del af en proces, hvor skinnerne lægges mens toget kører, siger Lars Brix med tanke for, at der allerede er lavet aktiviteter i Smedjen, som midlertidigt har haft til huse i en nedlagt forretning i Storegade. Det har givet en god fornemmelse af, at der er plads til mere, når den "rigtige" Smedje åbner 10. juni med god musik, mad, drinks i festlige farver og køligt, skummende fadøl.

Smedjen tager form. Væggene er opført i gamle mursten omkring den gamle smedjes skorsten - og med et glastag over fremtidige aktiviteter. Hvilke er endnu ikke besluttet, men mulighederne er mange - og alle forslag er velkomne. Foto: Jens Fogh-Andersen

Sofie Horsager og Karen Hertz Holm stod på projektet, mens de gik i gymnasiet. Først og fremmest fordi det var spændende at være med til at udvikle et sted, hvor de og deres jævnaldrende kan mødes på kryds og tværs af de forskellige uddannelsessteder.

Begge har gjort nogle erfaringer, de kan bruge i andre sammenhænge og så har det været spændende var være med til at formulere nogle tanker for et helt nyt sted og gøre det i samarbejde med andre, som brænder for det samme, siger de.

- Egentlig er det ret vildt, at vi kunne komme helt uden erfaringer, men med nogle ideer som der er arbejdet videre med. Det har været en lærerig proces, hvor tingene for alvor blev konkrete, at vi fik butikslokalet i Storegade, siger de.

Lars Brix og Jonas Ingemann Haaning kom lidt tilfældigt ind i projektet. De er begge "tilbageflyttere" og ledte efter et sted, der kunne være den uformelle ramme om aktiviteter for til- og tilbageflyttere. Den fandt de i Smedjen.

Sofie Horsager, tv. og Karen Hertz Holm kalder det "ret vildt" at de helt uden erfaringer kunne blive en del af projektgruppen og komme med ideer, der er indgået i arbejdet. Til højre Laura Boel. Foto: Jens Fogh-Andersen

Smedjen er et åbent tilbud til de, der har lyst, men det er uden frit valg på alle hylder. De, der ønsker at realisere noget indenfor rammerne af Smedjen, må selv byde ind, smøge ærmerne op - og få tingene til at ske.

Mere liv i midtbyen

- Ønsker du noget, peger pilen på dig selv, siger Camille Holm Broe, Thisted Kommunes tovholder på projektet. Men selv om der er vide rammer, er Smedjen ikke fuldstændig brugerstyret. Rummet under det nye glastag skal ligesom det gamle forhus i Strømgade bookes - og det skal styres gennem Kulturrummet i et system, som er ved at blive bygget op.

- Tanken med både passagen gennem byen og Smedjen er at skabe mere liv i midtbyen. Vi skal ikke konkurrere med noget eller med nogen, hverken med butikker eller etablerede tilbud, men blot skabe et nyt rum, som kan give mere liv og aktivitet i byen. Og det er blevet godt modtaget, siger Camilla Holm Broe.

Tre elementer i en helhed

Når alt er færdigt, er der skabt tre nye ting, som hænger sammen, men som hver for sig kan noget forskelligt, forklarer Camilla Broe Holm.

Det er Strømgade 4, der i sin nye form kan være en intim ramme om aktiviteter, det er det nye rum under smedjens glastag, som henvender sig til en anden type aktiviteter - og så er der som det tredje et genskabt gårdrum mellem Strømgade og Storegade, som udover at være koblet på passagen mellem by og fjord også bliver et rum i et baggårdsmiljø med muligheder for forskellige aktiviteter.

Set i en helhed kan de tre elementer sammen blive et anderledes forsamlingshus i midtbyen, hvor alle kan bidrage med aktiviteter, der kan skabe liv og mulighed for ophold. Også uden at konkurrere med Plantagehuset, Urt, Alive, Optur og andre tilbud om aktiviteter. Tværtimod er tanken, at de forskellige tilbud skal hjælpe og omfavne hinaanden. Og samarbejde.

Murene i den gamle smedje stod på et dårligt fundament, så de blev fjernet, men den nye "Smedje" er bygget med skyldigt hensyn til den gamle. Væggene er opført i gamle mursten, og det giver murværket karakter. Foto: Jens Fogh-Andersen

Smedjen er en anden måde at arbejde - og samarbejde på. Det stiller krav, ligesom det kræver noget at indarbejde Smedjen i folks bevidsthed, men den frivillige projektgruppe ser fortrøstningsfuldt på tingene. Der kommer masser af live i Smedjen.