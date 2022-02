Nyt museum åbner i 2023: Præsenterer nu de kommende udstillinger

THISTED:Syv permanente udstillinger, der fortæller Thys historie fra stenalderen til i dag.

Det er planen for det nye Thisted Museum, som skal indrettes i to nyerhvervede ejendomme over for det gamle museum. Søndag 13. februar er museumsleder Jytte Nielsen og formidlingsinspektør Charlotte Boje H. Andersen klar til at byde på både kaffe og en præsentation af planerne i de nye lokaler i Jernbanegade 11-15.

Formålet med denne ”søndagstime i de kommende museumslokaler” er at orientere om planerne, før ombygningen går i gang, fortæller Jytte Nielsen ifølge en pressemeddelelse fra museet.

De kommende udstillinger får overskrifterne Flintminen, Gravhøjen, Gården, Striden, Byen, Netværket og Fabrikken.

Målet er at skabe et provinsmuseum i en opdateret version, fortæller Charlotte Boje H. Andersen:

- De stedbundne historier skal bringes i spil og koble de udstillede objekter til det storslåede kulturlandskab, egnen også er kendt for. Der skal således være en rød tråd mellem udstillingens bronzealdersværd og gravhøjene, mellem fortællingen om købstaden Thisted og det fysiske byrum, for at blot at fremhæve et par eksempler, siger hun.

Der er åbent hus over to timer søndag eftermiddag, hvor alle er velkomne - uden tilmelding.

Det nye museum, som skal stå klar i sommeren 2023, kan realiseres takket være en donation på 44,5 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.