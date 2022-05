Nyt nederlag til HVA Sydthy: Faldt sammen i anden halvleg

FELDBORG:HVA Sydthy hænger fast i bunden af Serie 2, hvor de kun har fået et point i syv kampe. Lørdag eftermiddag forlængede Feldborg/Haderup IF thyboernes krise ved at vinde 5-0 på hjemmebane.

- Vi skal snart have en sejr, men det er lidt den samme historie for hver uge, at vi falder sammen og ikke rejser os igen, siger spillende træner for HVA Sydthy, Thomas Thorsen.

HVA Sydthy fik en fin start på kampen, og første halvleg var generelt en meget tæt affære.

- I første halvleg spillede vi fint og gjorde, hvad vi holdt vores aftaler, siger Thomas Thorsen.

Begge hold kom til fine chancer, men der blev ikke scoret. Derfor gik de til pause ved stillingen 0-0.

Anden halvleg blev til gengæld en mere ensidig affære. Efter 52 minutter sparkede Feldborg/Haderup IF på mål udenfor feltet og scorede helt oppe i hjørnet.

- Da vi kom bagud, væltede korthuset, og vi overlod initiativet til dem, siger Thomas Thorsen.

12 minutter senere blev føringen fordoblet. HVA Sydthy blev meget passive, og det gjorde, at hjemmeholdet fik lov til at spille sig igennem.

Efter 70 minutter faldt HVA Sydthy sammen, da hjemmeholdet udnyttede en opspilsfejl i gæsternes forsvar. I de efterfølgende 10 minutter blev det både 4-0 og 5-0, hvor Feldborg/Haderup IF spillede sig igennem HVA Sydthy forsvaret.

- I anden halvleg prøvede vi at rokere på midtbanen og blive mere offensive, men det lykkedes ikke, siger Thomas Thorsen.

Dermed blev et nederlag til HVA Sydthy på 0-5.