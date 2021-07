Nyt padelcenter har åbnet dørene i Thisted

THISTED:Padel Club Thisted har netop åbnet dørene på Vilhelmsborgvej 18 i den tidligere Cimbriabygning og er klar til at modtage spillere i alle aldre, til at dyrke den hurtigst voksende sport i Danmark.

Padelcentret, som er en del af Padel Club kæden og er blandt de centre største i Midt- og Vestjylland, har i ejerkredsen de tidligere professionelle håndboldspillere Lars Krogh Jeppsen, Anders Oechsler og Søren Stoklund, samt lokale folk Alexander Andersen og Kent Odgaard.

Der er 100 pct. selvbetjening, hvor man booker via app eller online og får en kode til at komme ind i hallen.

Lyset tænder på banen, når man skal spille, og slukker når man er færdig.

Drikkevarer og bolde m.m. kan man købe i hallen, dette er også selvbetjening.

Bat hænger ved banerne og kan lånes gratis.

Der er mulighed for at få opstartsundervisning for dem der ikke har prøvet at spille før.

Snart startes der med små turneringer, og på sigt skulle der gerne komme større nationale turneringer til centret.

- Det har taget lidt længere tid end forventet, at få åbnet centret, men det har givet tid til at få mange detaljer på plads. Det er vigtigt for os, at centret er flot, og at det er et sted, man har lyst til at komme. Derfor har House Doctor stået for indretningen af loungeområderne, og vi har investeret meget i at renovere hallen og købt de bedste baner, så man får en rigtig god oplevelse, når man kommer her. Vi synes, at det er et af de flotteste centre i Danmark, siger Alexander Andersen.

Han står for den daglige drift af centret og arbejder lige nu på at få lavet et opstartsevent, som kommer til at ligge den 1. august.

Der findes fire doublebaner og én singlebane, men der er mulighed for at udvide yderligere, hvis det viser sig, at det ikke er nok med de nuværende baner.

- Loftshøjden er vigtig i padel, og vi har 10 meter til loftet. Der er masser af parkeringspladser, og det er nemt at finde herud, så det er en rigtig god hal med en god beliggenhed, vi der har fået, siger Kent Odgaard, der selv har spillet padel i en del år.

Padel kan beskrives som tennis i et glasbur, hvilket betyder at der er meget færre spilafbrydelser end i tennis, da bolden kommer tilbage når den rammer glasset og er dermed i spil i længere tid.

Padel har været en stor sport i Spanien og Sydamerika siden starten af 90’erne, men det er først i de senere år det rigtigt er kommet i gang i Danmark, hvor det nu er blevet ekstremt populær, og man er begyndt at åbne centre over hele Danmark.

Det er et spil der henvender sig til alle aldre og er nemt at komme i gang med, så ung som gammel, hurtig eller langsom, mand og kvinde kan sagtens spille sammen.

Man kan følge Padel Club Thisted på Facebook, hvor man kan få information om, hvad der sker i centret.