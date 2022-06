Nyt rum i midtbyen: Så er der igen liv i smedjen

Thisted: Byen har fået noget, den ikke har haft før. Nu bliver det spændende at finde ud af, hvad det kan bruges til.

Sådan lød en umiddelbar kommentar fra en af de yngre blandt de mange, der fredag eftermiddag var mødt frem til åbningen af "Smedjen", en slags moderne forsamlingshus, men også en central del i et helt nyt byrum i Thisted i en del af byen, som i en årrække har ført en lidt upåagtet tilværelse.

Sådan skal det ikke være fremover. For med fredagens åbning med fest, fadøl, hygge og liv er der nu lagt op til meget mere. Ikke af det samme, men masser af forskellige aktiviteter, som helt efter skiftende brugeres ideer kan realiseres i nogle rammer, som er skabt med en investering på omkring 21 mio. kroner, heraf 8,25 mio. fra kommunens kasse - resten er penge fra Realdania.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen åbnede med et klip både indvielsesfesten for Smedjen og et helt nyt byrum i Thisteds midtby med plads til liv og aktivitet af mange slags. Foto: Henrik Bo

- Det er dejligt at se så mange. Sådan er det ikke altid, når borgmesteren holder tale, sagde borgmester Niels Jørgen Pedersen i sin tale til åbningen, der havde samlet så mange deltagere i forskellige aldersgrupper, at alle forsøg på at holde noget, der bare lignede mandtal, var forgæves.

- Hvor mange her er, tja... - rigtig mange, konstaterede Camilla Holm Broe, Thisted Kommunes tovholder på projektet.

De mange fremmødte kunne høre borgmesteren forklare, at en tanke bag projektet har været at tænke nye både for en bestemt del af midtbyen, men også for en købstad, hvor liv og aktivitet, ligesom tilfældet er i mange andre byer, er udfordret, og hvor der langt fra er tidligere tiders liv.

Smedjen skal vende den udvikling, for nu er der skabt et byrum med plads til mange nye aktiviteter, fællesskaber - og nye sammenhænge.

- Så lad os håbe på masser af liv i Smedjen, sagde borgmesteren.

Den gamle smedje er væk, bortset fra esse og skorsten, som i den nye Smedje fungerer som pizza-ovn under et vejrbestandigt glastag og bag vægge, som er bygget af gamle genbrugte mursten Foto: Henrik Bo

Med en helt ny Smedje bygget op omkring skorsten og esse fra den gamle og med et helt nyt byrum, begge dele lavet med tanke for at de nye rammer skal fyldes med liv og aktivitet, er det sådan set bare at byde ind.

Muligheden var der allerede på åbningsdagen, for på disken, hvor fadøllerne passerede over i en lind strøm, stod der også en kasse til gode forslag.

Dem havde Jesper Christensen et par stykker af. Storskærmsarrangementer og fællesspisning og sikker også flere.

- Det er bare strøtanker, men det virker som om, her er skabt et rum med plads til ideer, siger han.

Karen Hertz Holm er en af de frivillige, der har været med til at udvikle ideer for Smedjen - et arbejde, der har stået på gennem lang tid med base i Smedjens midlertidige butikslokale ud til Storegade. Nu er den rigtige Smedje klar.

- Selvfølgelig er det svært at sige hvad der sker videre frem, når det er noget helt nyt, som skal prøves af for første gang. Men der er helt klart interesse for det her, så der skal nok komme både aktivitet og nogle projekter, som kan skabe mere udvikling. Rammerne er her, de er fantastiske - og så er der frit slag på alle hylder, siger Karen Hertz Holm som gerne indrømmer, at hun i løbet af den tid, hun har været en del af projektet, også har fået lidt ejerskab til det.

- Så i dag er det bare fedt at stå her til åbningsfesten og se, hvordan folk tager imod Smedjen, siger hun.

Åbningen af Smedjen blev et tilløbsstykke og forventningerne til stedet er store. Foto: Henrik Bo

Lars Brix er på samme linje. Han har også været en af de, der har arbejdet med at udvikle muligheder for fremtidige initiativer omkring Smedjen.

- Nu er rammerne her, og så gælder det om hurtigt at få dem fyldt ud med aktiviteter. Åbningen er altid sjov og festlig, men driften er også vigtig. Her skal laves nogen aktiviteter og i dag har mange set, hvad her er af muligheder, siger han.