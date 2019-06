Nyt stort idrætsevent ser dagens lys i Thy

THY-HANNÆS: Thy får til efteråret et nyt stort udendørs idrætsevent, når Cold Hawaii Games afvikles for første gang.

Det er Friends of Cold Hawaii, der star bag begivenheden, der skal samle udøvere af en lang række udendørs sportsgrene indenfor blandt andet surfing og cykling til et fælles event, der skal foregå flere steder i Thy. Det kommer til at ske i perioden 17.-23. september.

- Det største event bliver på papiret EM i Windsurfing for juniorer og herrer, der vil blive afviklet i Klitmøller. Her deltager vores regerende juniorverdensmester Tobias Bjørnaa Andersen, der dermed får mulighed for at surfe til en stor international event på hjemmebane, fortæller Rasmus Fejerskov, der er formand for Friends of Cold Hawaii, i en pressemeddelelse.

Masser af aktiviteter for alle

Cold Hawaii Games kommer til at byde på masser af spændende sportsaktiviteter i en hel uge, og en lang række lokale arrangører har budt ind med med events.

Der afvikles DM i Wakeboard i Thy Cable Park i Thisted, Dansk Kano & Kajak Forbund afvikler DM i Surfkajak ligesom Thy Gravel laver et noget anderledes landevejsløb i cykling med titlen ”Tour de Cold Hawaii”. Gravel Bike handler om at komme væk fra de asfalterede veje og ud på de mange grusveje i skove og på landet. Vi er i spændingsfeltet mellem landevejscykling, cykel cross og MTB.

- Vi har mødt utrolig stor interesse blandt lokale arrangører for at være med til at løfte det her event op til en stor begivenhed, der involverer en række forskellige idrætsmiljøer i Thy og som samtidigt foregår flere steder og dermed involverer hele Thy, siger Rasmus Fejerskov.

Flere programpunkter på vej

Han fortæller, at der kommer endnu flere arrangementer på programmet i løbet af Cold Hawaii Games.

- Vi vil med det her arrangement fortsætte den gode historiefortælling om Thy ude i Danmark og resten af verden. En historiefortælling, der i høj grad er knyttet til Cold Hawaii brandet og de store internationale arrangementer, vi gennem årene har gennemført. Den afgørende forskel bliver, at vi nu er en gruppe arrangører, der med Friends of Cold Hawaii som den koordinerende organisation, laver et tværgående arrangement, finder sted flere steder i Thy, siger Rasmus Fejerskov.

Cold Hawaii Games forventer at have det samlede program klar lige efter sommerferien. jps