Nyt trafikudspil: Regeringen vil afsætte 700 mio. kroner til udvidelse af rute 26

THY-MORS:Et årelangt pres fra politikere og erhvervsfolk i Thy og på Mors for at få udbygget rute 26 mellem Hanstholm og Skive og rute 34 videre mod Herning afspejler sig nu i det udspil til investeringer i infrastruktur, som regeringen torsdag klokken 12 præsenterer på et pressemøde.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) oplyser, at regeringen ønsker at afsætte 700 millioner kroner til en opgradering af rute 26 mellem Hanstholm og Sallingsund, så fremkommeligheden øges.

Derudover indeholder udspillet en ombygning af krydset ved rute 11 og 26 i Thy.

Det er også planen at øge kapaciteten på rute 34 mellem Haderup og Skive.

Ifølge udspillet ønsker regeringen frem til 2035 at anvende i alt 105,8 milliarder kroner til nye infrastrukturinvesteringer. Hertil kommer yderligere cirka 55 milliarder kroner til at færdiggøre allerede igangsatte projekter samt eksisterende vedligehold.

- Jeg har i dag en følelse af, at nu lykkes det endelig for Thy og Mors at komme med på danmarkskortet. Denne her opgradering af rute 26 fra Hanstholm over Thisted og Mors har jo været en lokal erhvervspolitisk mærkesag i rigtig mange år. Jeg tror ikke, jeg har tal på, hvor mange erhvervsledere, fagforeninger og lokale politikere, som har kaldt på infrastrukturinvesteringer til området her, så det er af allerstørste erhvervspolitiske betydning for Thy og Mors, det der kommer til at ske nu, siger en glad Simon Kollerup.

Regeringen skal nu i gang med at forhandle med Folketingets øvrige partier om udspillet. Her kommer rækkefølgen af de enkelte projekter også til at indgå i forhandlingerne. Ifølge ministeren lægges der op til, at der bliver femårige rul i perioden frem mod 2035, så hvornår turen kommer til opgraderingen af rute 26 er ikke afklaret.

- Nu fremlægger vi vores plan, hvor der er prioritering af Thy og Mors og mange andre områder, og så skal vi forhandle med Folketingets partier. Vi håber at lave et bredt politisk forlig, som kan vare i mange år, siger erhvervsministeren.