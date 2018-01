Nytårsfejring uden de store skader

THY-MORS: Nytåret blev skudt eftertrykkeligt ind med masser af brag, fest og farver over byerne i Thy og på Mors. Men alt tyder på, at det skete fredeligt og uden de store skader.

Nytårsdag havde Midt- og Vestjyllands Politi i hvert fald ganske få episoder noteret i døgnrapporten - og patruljen havde været kaldt ud i alt seks gange i løbet af natten.

Klokken 00.25 var der kommet en anmeldelse om, at der var tændt bål midt på kørebanen på Grønlandsvej i Thisted, men politiets patrulje konstaterede, at det var noget emballage, der var skubbet sammen, og der var ikke fare for, at ilden skulle sprede sig til bygninger.

Kl. 01.44 kom der en anmeldelse af, at en gruppe unge smed med fyrværkeri tæt på benzinstationen Circle K i Nykøbing. Men da politiet kom frem var både anmelder og gruppen af unge væk - der var ingen tegn på hærværk.

Kl. 02.03 blev brandvæsenet kaldt ud til en containerbrand på Momtoftvej ved Sennels, og 03.28 var brandfolkene igen kaldt ud til en containerbrand på Snedstedvej ved Sundby.

Omkring klokken halv fire nytårsmorgen traf politiets patrulje to mænd på 38 og 30 år bærende på henholdsvis ni og ti kanonslag i p-kælderen ved Fårtofts Plads.

Mændene blev sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.

Dagen derpå var gågaderne i både Nykøbing og Thisted næsten blottet for liv, og de eneste tegn på nytårsløjer var en sprængt postkasse, bænke hængt op i stakittet og barberskum på butiksvinduerne.

- Folk hærger ikke på samme måde som tidligere. Det er positivt. Jo, der er skum på ruderne, men det er sjovt nok, lyder det fra Susanne Hosbond, indehaver af Sofies Lingeri i Nykøbing.